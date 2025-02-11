Інтерфакс-Україна
Події
21:08 11.02.2025

Трамп підписав указ про повернення пластикових соломинок замість паперових

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Трамп підписав указ про повернення пластикових соломинок замість паперових

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який скасовує політику адміністрації Джо Байдена щодо поетапної відмови від федеральних закупівель виробів із одноразового пластику, зокрема - соломинок для напоїв, повідомляє The Guardian.

"У понеділок Дональд Трамп розкритикував «безглузду ситуацію», яка безпосередньо впливає на його повсякденне життя: паперові трубочки. Він підписав указ, який скасовує політику адміністрації Байдена щодо поетапної відмови від федеральних закупівель одноразового пластику, включно з трубочками, для закладів громадського харчування, заходів та пакування до 2027 року, а також від усіх федеральних операцій до 2035 року", - йдеться у повідомленні видання.

Трамп зазначив, що паперові соломинки - "нефункціональні, містять хімічні речовини, які можуть становити загрозу для здоров'я людини; вони дорожчі у виробництві, ніж пластикові; і часто вимагають використовувати кількох соломинок".

"Це абсурдна ситуація. Ми повертаємось до використання пластикових соломинок", - сказав Трамп під час підписання указу.

Він також доручив своїй команді розробити національну стратегію припинення використання паперових соломинок на користь пластикових. "Ці речі не працюють", - сказав Трамп про паперові соломинки. "Я використовував їх багато разів, і іноді вони ламалися, розривалися. Якщо щось гаряче, вони не тримаються дуже довго, лічені хвилини, іноді лічені секунди, це смішна ситуація, тому ми повертаємося до пластикових соломинок. Я думаю, що це нормально", - заявив він.

Раніше Ілон Маск відреагував на рішення Трампа повернути пластикові соломинки у соцмережі X постом: "Найвеличніший президент усіх часів!".

Екологи в усьому світі виступають за заборону використання одноразового пластикового посуду, зокрема через забруднення морського середовища. За даними правозахисної групи Straws Turtle Island Restoration Network, у США щодня використовують понад 390 мільйонів соломинок. Вони становлять загрозу для диких тварин, оскільки переважно не піддаються біологічному розкладанню та перетворюються на мікропластик.

У Європейському Союзі продаж пластикових соломинок для пиття заборонений з 2021 року.

В Україні обмежено використання пластикових пакетів.

 

Теги: #трамп #указ #сша

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