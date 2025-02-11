Інтерфакс-Україна
Події
14:05 11.02.2025

Корупцію в 2024р. вважали серйозною проблемою 79,4% населення України і 76% представників бізнесу - Info Sapiens

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Корупцію в 2024р. вважали серйозною проблемою 79,4% населення України і 76% представників бізнесу - Info Sapiens

Корупція стабільно входить в топ-3 найбільш актуальних проблем, в 2024 році вона посіла друге місце, адже поступилась збройній агресії рф проти України, проте дуже серйозною перешкодою її вважають 79,4% населення і 76% представників бізнесу, такі результати шостої хвилі загальнонаціонального дослідження з комплексної оцінки корупційної ситуації в Україні, що опубліковане агентством Info Sapiens.

В результатах опитування зазначається, що наявне негативне ставлення до корупції переважної більшості громадян України та представників бізнесу.

"Незважаючи на критичну оцінку респондентами результатів боротьби з корупцією в Україні, частка тих, хто реально мав корупційний досвід у 2024 році, суттєво не змінилася з минулого року. Варто також зауважити, що з другого року від початку повномасштабного вторгнення росії представники бізнесу дещо частіше стикаються з корупцією, ніж населення", - наголошують в агентстві.

За даними опитування населення, у 2024 році корупція залишилася на другому місці серед основних проблем, перелік яких пропонувався респондентам (у 2022 році корупція була на третьому місці, а в 2023 – піднялася до другого). До того ж актуальність корупції як проблеми зросла.

Зазначається, що у 2024 році корупцію назвали дуже серйозною проблемою 79,4% громадян, що є більшим за аналогічний показник у 2023 році на 7,8 в.п. Таким чином, оцінка серйозності корупції статистично значуще зростає другий період поспіль (2023 і 2024 рр.). У 2024 році цей показник досяг найбільшого значення з 2021 року.

У середовищі бізнесу оцінка корупції як проблеми також значуще зросла і продовжує посідати друге місце у рейтингу загалом. Дуже серйозною проблемою вважають корупцію 76,0% представників суб’єктів господарювання України (на 3 в.п. більше, ніж у 2023 році).

Як в аудиторії широкої громадськості, так і серед представників бізнесу погіршилося сприйняття поширеності корупції в Україні. 91,4% населення вважають, що корупція дещо або дуже поширена (30,2% та 61,2% опитаних відповідно), це на 3,5 в.п. більше, ніж у 2023 році. При цьому (на 6,2 в.п.) зросла частка респондентів, які вважають, що корупція в Україні є дуже поширеною - до 61,2% (43,9% і 55% у 2022–2023 рр. відповідно). Цей показник досяг максимального значення з 2021 року.

Крім того, 83,1% представників бізнесу вважають, що корупція дещо або дуже поширена в Україні (25,9% та 57,2% опитаних відповідно), це на 1,8 в.п. більше, ніж у 2023 році.

Загальні індекси сприйняття поширеності корупції за 5-бальною шкалою продовжили зростання, яке розпочалося у 2023 році. Значення індексів у 2024 році досягло 4,52 бала для населення (порівняно з 4,44 бала у 2023 році) та 4,39 бала для бізнесу (у 2023 році - 4,29 бала).

До сфер з найбільшим рівнем поширеності корупції населення традиційно віднесло судову систему (4,49), митницю (4,40) та прикордонний контроль (4,26).

"Порядок найбільш корумпованих сфер, на думку населення, залишається незмінним уже четвертий рік поспіль, що є відображенням запиту громадськості на антикорупційні дії у цих сферах", - підкреслюють в Info Sapiens.

З погляду бізнесу, корупція найбільш поширена на митниці (4,47), а також у сферах надання дозволів та видобування корисних копалин (4,45), а також публічних закупівель робіт і послуг з будівництва, ремонту та утримання автодоріг (4,42).

Як повідомлялось в дослідженні Transparency International, індекс сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index — CPI) в Україні знизився на 1 бал та становить 35 балів зі 100 можливих у 2024 році, а в рейтингу країн вона опустилась зі 104 до 105 місця.

 

Теги: #опитування #info_sapiens #корупція

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