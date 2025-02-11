Інтерфакс-Україна
Події
06:42 11.02.2025

У Чорному морі один ворожий носій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

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Один ворожий корабель-ракетоносій загальним залпом до чотирьох ракет “Калібр” зафіксований в акваторії Чорного моря станом на 6:00 вівторка, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

Як повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України, в Середземному морі п'ять ворожих кораблів, з яких два є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 22 ракет.

За добу в інтересах РФ два судна пройшли Керченською протокою до Азовського моря, і жоден в зворотньому напрямку.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/20808

Теги: #ракетоносій #море #рф

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