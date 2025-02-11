Інтерфакс-Україна
Події
00:11 11.02.2025

На покровському напрямку с початку доби знешкоджено 285 окупантів – Генштаб

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Втрати російських окупантів на покровському напрямку фронту у Донецькій області від початку доби склали 285 військовослубовців, з них 130 – безповоротні, повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook станом на 22:00 понеділка.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 285 окупантів, з них 130 - безповоротно. Українські воїни знищили танк, дві БМП, дві бойові броньовані машини, одну РСЗВ, артилерійську систему, десять одиниць автомобільної техніки, п’ять мотоциклів та 11 БпЛА окупантів; також пошкодили три БМП, дві одиниці автомобільної техніки, чотири танки, чотири бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та одну РСЗВ", - йдеться у зведенні.

Загалом на всіх фронтах російсько-української війни з початку доби відбулося 127 бойових зіткнень. Лише на покровському напрямку українські захисники зупинили 40 штурмових дій противника, а сім боїв досі тривають.

На Курському напрямку з початку доби відбулося 27 боєзіткнень, два з яких тривають дотепер, також російські війська завдали 37 авіаударів з 77 на всіх ділянках фронту.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0VLU2YyoPoxZMDA715F8sHefofKhRHSuX8umgMmzRXGhDMx9E5NkMQq6ugxAQSkY7l

Теги: #війна #ситуація

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