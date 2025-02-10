Інтерфакс-Україна
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13:12 10.02.2025

Пастижер, халвомісильник і натурник. Названо рідкісні професії на ринку праці України в 2024 році

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Пастижер, халвомісильник і натурник. Названо рідкісні професії на ринку праці України в 2024 році
Фото: Pixabay

Державний центр зайнятості (ДЦЗ) назвав ТОП-7 рідкісних професій на ринку зайнятості у 2024 році, серед них – ембріолог, пастижер, халвомісильник та натурник.

"У 2024 році найбільш затребуваними серед роботодавців були робітничі професії - будівельник, сантехнік, електрик, слюсар, зварник, швачка та інші кваліфіковані фахівці. В той же час серед професій, що дуже рідко опиняються в переліку вакансій, трапляються дійсно незвичайні. Серед них – чистильник димоходів, сортувальник немитої вовни, годинникар міської ратуші чи фарбувальник дзеркал", - йдеться у повідомленні Державного центру зайнятості у понеділок.

Серед лідерів рідкісних професій названо такі:

1. Апаратник вирощування дріжджів. Торік на таких спеціалістів надходило лише 12 запитів. Апаратник розмножує, годує та вирощує дріжджі, контролює температуру та вологість у середовищі, відбирає й завантажує їх до бродильних чанів. Бере проби, дозує і врешті відпускає дріжджі на виробництво.

2. Налаштувач піаніно та роялів. Лише 5 вакансій з’явилося в центрах зайнятості за весь 2024 рік. Серед вимог роботодавців до претендентів – точне налаштування піаніно і роялів на стандартну висоту тону по камертону.

3. Халвомісильник. Всього чотири вакансії за минулий рік. Ця професія об’єднує спеціалістів, які готують східні десерти з горіхів та цукру. "Саме вони регулюють процес замішування білкової, горіхової та карамельної маси, стежать за витягуванням ниток халви та створенням її шарувато-волокнистої структури. І точність тут – запорука якості: якщо хоча б трохи змінити співвідношення інгредієнтів або неправильно вимісити халву, не буде потрібної структури та смаку. Тому це не просто професія, це мистецтво створення ласощів", - зазначається у повідомленні.

4. Натурник. Кількість вакансій також чотири. По суті, це – "живий об’єкт мистецтва". До цих спеціалістів роботодавці ставлять дуже багато вимог: натурник повинен мати виражену фізично-пластичну будову тіла, мімічний вираз обличчя, вміти демонструвати поставлені пози в одязі та оголеному вигляді, бути гнучким і пластичним та ключове – стояти нерухомо по кілька годин, тому ця робота – для дійсно витривалих.

5. Бутафор. Лише три такі вакансії за рік. Ці майстри малюють ескізи, а потім створюють муляжі предметів, які згодом з’являються в театрі, кіно, на полицях магазинів та в художніх студіях. Спеціаліст, який ліпить, виготовляє, складає, фактурує, щоб предмети набували природності

6. Пастижер. За минулий рік в Україні було лише дві вакансії. Це спеціаліст, який створює перуки, шиньйони, колоритні брови, вуса і бороди для театру, кіно чи fashion-індустрії. Пастижер – це майстер, який візуально може перевтілити будь-яку людину, навіть у фантастичну істоту.

7. Ембріолог. Лише одна така вакансія з’явилася у базі служби зайнятості торік. Це фахівець в галузі репродуктивної медицини, який допомагає створювати нове життя.

Теги: #центр_зайнятості #професії

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