Щонайменше шість людей поранені внаслідок ворожих обстрілів півночі Донеччини

Шість людей постраждали внаслідок обстрілів російських окупантів на півночі Донецькой області, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілів півночі Донеччини", - написав він у телеграмі.

Зокрема, Костянтинівка зазнала 4 авіаударів. За словами Філашкіна, в місті поранено 4 людини, інформацію щодо руйнувань встановлюємо. Усі поранені доставлені до лікарні.

У Краматорську наразі відомо про 2 поранених у приватному будинку. "Однак остаточні наслідки обстрілу ще належить визначити", - зазначив голова ОВА.

Філашкін закликав евакуватися з Донецької області задля безпеки.

Джерело: https://t.me/VadymFilashkin/6505