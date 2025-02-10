Інтерфакс-Україна
Події
02:30 10.02.2025

Щонайменше шість людей поранені внаслідок ворожих обстрілів півночі Донеччини -

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Шість людей постраждали внаслідок обстрілів російських окупантів на півночі Донецькой області, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.

"Щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілів півночі Донеччини", - написав він у телеграмі.

Зокрема, Костянтинівка зазнала 4 авіаударів. За словами Філашкіна, в місті поранено 4 людини, інформацію щодо руйнувань встановлюємо. Усі поранені доставлені до лікарні.

У Краматорську наразі відомо про 2 поранених у приватному будинку. "Однак остаточні наслідки обстрілу ще належить визначити", - зазначив голова ОВА.

Філашкін закликав евакуватися з Донецької області задля безпеки.

Джерело: https://t.me/VadymFilashkin/6505

Теги: #поранені #донецька #обстріли

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