02:30 10.02.2025
Щонайменше шість людей поранені внаслідок ворожих обстрілів півночі Донеччини -
Шість людей постраждали внаслідок обстрілів російських окупантів на півночі Донецькой області, повідомив голова ОВА Вадим Філашкін.
"Щонайменше 6 людей поранено внаслідок обстрілів півночі Донеччини", - написав він у телеграмі.
Зокрема, Костянтинівка зазнала 4 авіаударів. За словами Філашкіна, в місті поранено 4 людини, інформацію щодо руйнувань встановлюємо. Усі поранені доставлені до лікарні.
У Краматорську наразі відомо про 2 поранених у приватному будинку. "Однак остаточні наслідки обстрілу ще належить визначити", - зазначив голова ОВА.
Філашкін закликав евакуватися з Донецької області задля безпеки.
Джерело: https://t.me/VadymFilashkin/6505