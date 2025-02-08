Прокурор МКС Хан потрапив під персональні санкції США - Reuters

Прокурор Міжнародного кримінального суду британець Карім Хан, який видав ордер на арешт В.Путіна, став першою особою, яка потрапила під економічні санкції та санкції щодо подорожей, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, повідомляє в суботу Reuters із посиланням на джерела.

Міністр фінансів США Скотт Бессент, після консультації з держсекретарем Марко Рубіо, повинен протягом 60 днів подати звіт з іменами осіб, проти яких запровадять санкції.

Як відомо Хан ініціював розслідування щодо воєнних злочинів Росії в Україні й ще в березні 2022 року видав ордери на арешт Путіна у справі про депортацію українських дітей.

Крім того Хан у травні 2024 року запросив ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, нині вже колишнього міністра оборони Йоава Галанта і трьох лідерів руху ХАМАС у справі про порушення прав людини у Секторі Ґази. Саме такі "неправомірні дії щодо союзника США", як зазначає Reuters, стали для Трампа приводом для санкцій проти Хана.