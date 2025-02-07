Інтерфакс-Україна
Події
23:00 07.02.2025

Ще на семи напрямках окупанти продовжують атакувати

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Киев. 7 февраля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Російські війська продовжують атакувати позиції українських підрозділів ще на семи напрямках, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"Російські загарбники завдали 90 авіаційних ударів, застосувавши 149 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 961 дрон-камікадзе та здійснили понад чотирьох тисяч обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку українські війська відбили атаку противника в районі Вовчанська.

На куп’янському напрямку противник дев’ять разів проводив штурми позицій українських оборонців у районах Загризового та Лозової. Українські захисники зупинили всі атаки.

На лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 13 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Новолюбівка та Ямполівка. Чотири боєзіткнення досі тривають.

На сіверському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка та Верхньокам’янське противник здійснив 13 спроб просунутись вперед, три боєзіткнення тривають дотепер.

На краматорському напрямку наразі зафіксовано три боєзіткнення поблизу Часового Яру та Предтечиного. Бої не завершено.

На торецькому напрямку росіяни десять разів атакували позиції сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу Торецька. Українські військові відбили всі атаки ворога.

На новопавлівському напрямку окупанти вісім разів атакували позиції українських військ, намагалися прорватися в напрямку Костянтинополя, два боєзіткнення продовжуються дотепер.

Між тим, на гуляйпільському, оріхівському та придніпровському напрямках з початку доби ворог активних дій не проводив. 

Теги: #генштаб #сводка

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