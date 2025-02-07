Заброньованих медиків цивільних медзакладів може бути розброньовано за запитом Міноборони та Командування медсил

Фото: Генштаб ЗСУ

Для забезпечення потреб ЗСУ та оборони заброньованих медиків цивільних медичних закладів може бути розброньовано за запитом Міністерства оборони та Командування медичних сил.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, механізми розбронювання обговорив міністр Віктор Ляшко із заступником міністра оборони Сергієм Мельником та командувачем Медичних сил ЗСУ Анатолієм Казмірчуком.

Уточнюється, що після розбронювання медичні фахівці мобілізуватимуться до ЗСУ чи інших військових формувань з призначенням на медичні посади військової служби. Під час мобілізації з ними укладатимуть контракти строком на один рік.

У свою чаргу розбронювання відбуватиметься на запит від Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках. Відповідно до запиту МОЗ у координації з департаментами охорони здоров’я формуватиме списки необхідних медпрацівників, забезпечуючи належне функціонування цивільних медичних закладів.

Подання про розбронювання здійснюватимуть керівники медзакладів засобами порталу "Дія" згідно з порядком бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

МОЗ повідомляє, що на сьогодні понад 75% поранених військовослужбовців проходять лікування в цивільних медичних закладах, тому уряд ухвалив рішення про стовідсоткове бронювання медичних працівників. В той же час Сили оборони відчувають нестачу медків.

Як повідомлялося, Кабмін змінив порядок бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та у воєнний час, передбачивши, що всі медичні працівники закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертизи, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи, можуть бути заброньованими

Раніше медичні заклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов'язаних чоловіків, а збільшення цієї частки можливе було лише за окремим рішенням міністра оборони.