Інтерфакс-Україна
Події
11:03 07.02.2025

Екскерівницю Національного антидопінгового центру судитимуть за понад 10 млн грн збитків на закупівлях

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Екскерівницю Національного антидопінгового центру судитимуть за понад 10 млн грн збитків на закупівлях

Судитимуть колишню керівницю Національного антидопінгового центру (НАДЦ), яка провела закупівлю апаратури за завищеними цінами через тендер, умови якого були прописані під конкретне підприємство з ознаками фіктивності, повідомляє Національна поліція України.

"Встановлено, що виконувачка обов’язків директора центру вчинила службову недбалість, провівши закупівлю за результатами тендеру "Обладнання для визначення пептидних гормонів, гормонів та білків" на суму понад 42 мільйони гривень, що значно перевищує середньоринкову вартість", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в п’ятницю.

При цьому, як зазначається, умови тендеру були прописані під заздалегідь визначене підприємство з ознаками фіктивності. "Директором компанії-переможця значиться особа, яка неодноразово притягалась до кримінальної відповідальності за вчинення дрібних крадіжок. Свою причетність до підписання будь-яких документів у якості очільника підприємства чоловік заперечує", - повідомляє Нацполіція.

У результаті проведення товарознавчої та економічної експертиз встановлено, що через завищення цін на обладнання державі було завдано збитку на понад 10 мільйонів гривень.

Восени минулого року правоохоронці повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт щодо колишньої посадовиці у січні цього року направлено до суду.

Теги: #суд #надц

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