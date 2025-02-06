Інтерфакс-Україна
Події
18:50 06.02.2025

Зеленський обговорив з президентом ЄБРР підтримку українців

2 хв читати
Зеленський обговорив з президентом ЄБРР підтримку українців

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейского банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, з якою обговорив банківську сферу, логістику, а також підтримку українців.

"І також ми сьогодні говорили про те, як підтримати людей. Є програми, які підтримують українців. Як я сказав, є великий виклик у нас сьогодні - це ВПО. І це велика кількість наших людей. І я попросив пані президента допомогти мені", - повідомив Зеленський журналістам за результатами його зустрічі з президентом ЄБРР.

"Я вважаю, що, крім банківської та партнерської допомоги, було б справедливим збільшити частку заморожених активів. Я буду говорити з партнерами у Європі, буду зустрічатися під час Мюнхенської конференції, щоб була така програма. Це десятки мільярдів. Ми б їх витратили, щоб допомогти людям квартирами, щоб вони знайшли місце для життя", – цитує президента його пресслужба.

Глава Української держави подякував ЄБРР за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії та реалізацію важливих проєктів.

"Важливі галузі, які сьогодні, у час війни, підтримуються, – це енергетична галузь, енергетична стабільність в Україні. Передусім НАК "Нафтогаз" – ми це сьогодні проговорювали. Укрзалізниця – це наша логістика, важлива стабільність у ній. Я дуже дякую, що в нас тут є програми", – сказав Президент.

Окрім того, Зеленський повідомив, що сторони обговорили банківську сферу, він зазначив, що після початку російської агресії Україна справедливо націоналізувала російські активи.

"І сьогодні ці активи є. Серед них є, безумовно, банківські сектори. Ми дуже відкриті в цей банківський сектор. Саме з державного управління. Якщо будуть клієнти... одна з головних умов, щоб вони ніяк не були пов'язані з РФ, і тоді таких західних партнерів ми хотіли б бачити в банківському секторі в тій чи іншій частині України", - пояснив Зеленський.

У свою чергу, Рено-Бассо зауважила, що з початку повномасштабного вторгнення ЄБРР виділив Україні 6,2 млрд євро, зокрема 2,4 млрд євро торік. Вона наголосила, що банк продовжить реалізацію проєктів в енергетиці та підтримку приватного сектору.

"Це будуть вкладення на підтримку приватного сектору, бізнесів, зокрема малих підприємств, щоб допомогти їм вести діяльність, створювати робочі місця в Україні. Ми дуже тісно працюємо з енергетичною галуззю України, з початку війни вклали у неї 2 млрд євро, зокрема в енергогенерацію, розбудову мереж, захист електричних підстанцій", – сказала президентка ЄБРР.

Теги: #єбрр #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 14.05.2025
США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

18:19 14.05.2025
ЄБРР готує кредит "Укрнафті" під держгарантію на проєкт когенераційної ТЕЦ до 250 МВт

ЄБРР готує кредит "Укрнафті" під держгарантію на проєкт когенераційної ТЕЦ до 250 МВт

17:52 14.05.2025
Франція внесла на рахунок Чорнобильського фонду ЄБРР EUR10 млн для відновлення конфайнмента над "Укриттям" на ЧАЕС

Франція внесла на рахунок Чорнобильського фонду ЄБРР EUR10 млн для відновлення конфайнмента над "Укриттям" на ЧАЕС

14:19 14.05.2025
США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі – ЗМІ

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі – ЗМІ

10:28 14.05.2025
Президент Бразилії планує попросити Путіна зустрітися із Зеленським

Президент Бразилії планує попросити Путіна зустрітися із Зеленським

10:25 14.05.2025
КМІС: Рівень довіри до Зеленського на першу половину травня становить 74%

КМІС: Рівень довіри до Зеленського на першу половину травня становить 74%

09:04 14.05.2025
Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо Путін відмовиться від прямого контакту, – Єрмак

Зеленський поїде до Туреччини, навіть якщо Путін відмовиться від прямого контакту, – Єрмак

08:47 14.05.2025
Єрмак повідомив про намір Зеленського відвідати інавгураційне богослужіння папи Лева XIV у неділю

Єрмак повідомив про намір Зеленського відвідати інавгураційне богослужіння папи Лева XIV у неділю

07:19 14.05.2025
Ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним – Зеленський про переговори з Путіним

Ми повинні вийти з політичною перемогою - припиненням вогню, обміном всіх полонених на всіх полонених або чимось подібним – Зеленський про переговори з Путіним

20:22 13.05.2025
Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

Україна абсолютно готова до дійсно ефективного формату розмов

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

У Сумах двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих, з них двоє у важкому стані – міськрада

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

Армія РФ ударила по промисловому об'єкту в Сумах – міська влада

ОСТАННЄ

Зеленський призначив Джелялова послом у Туреччині

Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

В Україні незабаром створять статистичних 9 макрорегіонів - нардеп

НКЦПФР розкритикувала підтриманий комітетом Ради законопроєкт щодо віртуальних активів

США і Катар уклали угоду про економічне співробітництво на $1,2 трлн

Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перехід ветеринарії на євростандарти

В Офісі президента обговорювали з представниками Південно-Східної Європи гарантування безпеки в Чорноморському регіоні

Головний прапор України тимчасово приспустять через сильний вітер 15 травня

Україна може розраховувати на підтримку НАТО на шляху до справедливого і тривалого миру - Рютте

Умови фінансування науки не дозволяють українським вченим захистити інтелектуальні права за кордоном – думка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА