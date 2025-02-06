Зеленський обговорив з президентом ЄБРР підтримку українців

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейского банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, з якою обговорив банківську сферу, логістику, а також підтримку українців.

"І також ми сьогодні говорили про те, як підтримати людей. Є програми, які підтримують українців. Як я сказав, є великий виклик у нас сьогодні - це ВПО. І це велика кількість наших людей. І я попросив пані президента допомогти мені", - повідомив Зеленський журналістам за результатами його зустрічі з президентом ЄБРР.

"Я вважаю, що, крім банківської та партнерської допомоги, було б справедливим збільшити частку заморожених активів. Я буду говорити з партнерами у Європі, буду зустрічатися під час Мюнхенської конференції, щоб була така програма. Це десятки мільярдів. Ми б їх витратили, щоб допомогти людям квартирами, щоб вони знайшли місце для життя", – цитує президента його пресслужба.

Глава Української держави подякував ЄБРР за підтримку України від самого початку повномасштабної російської агресії та реалізацію важливих проєктів.

"Важливі галузі, які сьогодні, у час війни, підтримуються, – це енергетична галузь, енергетична стабільність в Україні. Передусім НАК "Нафтогаз" – ми це сьогодні проговорювали. Укрзалізниця – це наша логістика, важлива стабільність у ній. Я дуже дякую, що в нас тут є програми", – сказав Президент.

Окрім того, Зеленський повідомив, що сторони обговорили банківську сферу, він зазначив, що після початку російської агресії Україна справедливо націоналізувала російські активи.

"І сьогодні ці активи є. Серед них є, безумовно, банківські сектори. Ми дуже відкриті в цей банківський сектор. Саме з державного управління. Якщо будуть клієнти... одна з головних умов, щоб вони ніяк не були пов'язані з РФ, і тоді таких західних партнерів ми хотіли б бачити в банківському секторі в тій чи іншій частині України", - пояснив Зеленський.

У свою чергу, Рено-Бассо зауважила, що з початку повномасштабного вторгнення ЄБРР виділив Україні 6,2 млрд євро, зокрема 2,4 млрд євро торік. Вона наголосила, що банк продовжить реалізацію проєктів в енергетиці та підтримку приватного сектору.

"Це будуть вкладення на підтримку приватного сектору, бізнесів, зокрема малих підприємств, щоб допомогти їм вести діяльність, створювати робочі місця в Україні. Ми дуже тісно працюємо з енергетичною галуззю України, з початку війни вклали у неї 2 млрд євро, зокрема в енергогенерацію, розбудову мереж, захист електричних підстанцій", – сказала президентка ЄБРР.