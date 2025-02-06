Інтерфакс-Україна
Події
12:35 06.02.2025

Аварійні відключення е/е у 8 областях в четвер не застосовуються для населення – "Укренерго"

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Аварійні відключення е/е у 8 областях в четвер не застосовуються для населення – "Укренерго"

Графіки аварійних відключень (ГАВ) електроенергії, доведені НЕК "Укренерго" до операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) у восьми областях України зранку в четвер, не застосовуються для населення.

"Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", - повідомив системний оператор в Телеграм-каналі.

Як зазначили в НЕК, першочергово відключаються промислові споживачі там, де це можливо.

"Головна й фактично єдина причина застосування аварійних відключень — це наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти генерації і передачі електроенергії", - наголосили в "Укренерго".

ГАВ скасовуються одразу, як тільки це дозволяє ситуація в енергосистемі.

В "Укренерго" зазначили, що у регіонах, де застосовуються аварійні відключення, дуже важливо дотримуватись рекомендацій щодо ощадливого споживання, коли світло з’являється.

Як повідомлялося, внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, а також частково у Дніпропетровській і Черкаській областях вранці 6 лютого вимушено були застосовані аварійні відключення.

Теги: #аварійні_відключення

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