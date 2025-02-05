Інтерфакс-Україна
Події
20:37 05.02.2025

Харківська міськрада затвердила угоду щодо залучення позики для придбання електробусів

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Харківська міська рада на позачерговій сесії в середу затвердила угоду про передачу коштів позики, укладену з Міністерством фінансів і Міністерством розвитку громад та територій України.

"Документ передбачає залучення позикових коштів для придбання електробусів відповідно до фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком", - повідомляє пресслужба Харківської міськради.

Планується придбати 30 електробусів. Загальний обсяг позики становитиме до 15 млн євро, а строк погашення - до 22 років, включно з пільговим періодом до п'яти років.

 

Теги: #харків #електробус

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