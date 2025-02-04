Дональд Трамп підписав указ про вихід США з Ради з прав людини ООН – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп припинив своїм указом членство Сполучених Штатів у Раді ООН з прав людини, повідомляє Reuters у вівторок.

"резидент США Дональд Трамп у вівторок підписав документ про припинення участі США в Раді ООН з прав людини і продовження припинення фінансування Палестинської агенції ООН з допомоги біженцям UNRWA", - повідомляє агентство.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/trump-signs-orders-iran-withdrawing-us-un-human-rights-council-unrwa-2025-02-04/