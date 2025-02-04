Оператор знімальної групи ТСН отримав поранення внаслідок атаки ворожого дрона

Вдень 4 лютого, неподалік Вовчанська, ВС РФ атакували FPV-дроном групу ТСН і 1+1 Марафон,яка знімала сюжет про українських військових, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Отримав поранення 31-річний оператор. Постраждалого доставили до лікарні. Медики надають йому необхідну допомогу", - сказано у повідомленні.

Розпочато досудове розслідування за фактом воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).