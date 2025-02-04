Інтерфакс-Україна
Події
15:45 04.02.2025

На Київщині батьки залишили новонароджену дитину на вулиці під парканом, їм повідомлено про підозру

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На Київщині батьки залишили новонароджену дитину на вулиці під парканом, їм повідомлено про підозру

Повідомлені про підозру та взяті під домашній арешт батьки, які залишили своє немовля під парканом будинку на одній із вулиць міста Богуслав Київської області.

"За процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури Київської області повідомлено про підозру батькам, які залишили в небезпеці новонароджену дитину (ч. 2 ст. 135 КК України)", - йдеться в повідомленні прокуратури Київської області в Телеграм-каналі у вівторок.

За даними слідства, на початку 2025 року 36-річна жінка, яка не перебувала на обліку в медичній установі, народила вдома дитину.

"В подальшому, спільно із батьком залишила новонародженого хлопчика без нагляду, одного в безпорадному, небезпечному для життя та здоров’я стані під парканом будинку на одній із вулиць міста Богуслав Київської області", - уточнюють в прокуратурі.

Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Досудове розслідування здійснюється Обухівським райуправлінням поліції в Київській області.

 

Теги: #новонароджений #прокуратура #підозра #дитина

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