Інтерфакс-Україна
Події
11:36 03.02.2025

Влада Узбекистану дозволила з 1 травня маркувати продукцію та послуги знаком "Халяль"

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Влада Узбекистану дозволила з 1 травня маркувати продукцію та послуги знаком "Халяль"
Фото: https://www.freepik.com/

Уряд Узбекистану ухвалив постанову, якою затверджено положення про порядок проведення сертифікації продукції та послуг на відповідність вимогам "Халяль", документ розміщено в національній базі даних законодавства країни.

"З 1 травня 2025 року продукцію і послуги, сертифіковані відповідно до цієї постанови, вимог стандартів ісламських країн та інституту метрології республіки, будуть маркувати знаком "Халяль", - ідеться в документі.

Крім того, уряд схвалив пропозицію узбецького агентства з технічного регулювання та комітету у справах релігій про створення відповідного органу з сертифікації.

Передбачено, що пріоритетними при сертифікації продукції та послуг "Халяль" будуть офіційно визнані на міжнародному рівні вимоги Інституту стандартів і метрології ісламських країн (SMIIC).

Теги: #узбекистан #халяль

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