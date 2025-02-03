Влада Узбекистану дозволила з 1 травня маркувати продукцію та послуги знаком "Халяль"

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Уряд Узбекистану ухвалив постанову, якою затверджено положення про порядок проведення сертифікації продукції та послуг на відповідність вимогам "Халяль", документ розміщено в національній базі даних законодавства країни.

"З 1 травня 2025 року продукцію і послуги, сертифіковані відповідно до цієї постанови, вимог стандартів ісламських країн та інституту метрології республіки, будуть маркувати знаком "Халяль", - ідеться в документі.

Крім того, уряд схвалив пропозицію узбецького агентства з технічного регулювання та комітету у справах релігій про створення відповідного органу з сертифікації.

Передбачено, що пріоритетними при сертифікації продукції та послуг "Халяль" будуть офіційно визнані на міжнародному рівні вимоги Інституту стандартів і метрології ісламських країн (SMIIC).