Інтерфакс-Україна
Події
20:05 02.02.2025

Біля будівлі РТЦК в Павлограді пролунав вибух, поранений військовослужбовець

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Біля будівлі РТЦК в Павлограді пролунав вибух, поранений військовослужбовець

Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху біля будівлі РТЦК у Павлограді Дніпропетровської області, внаслідок чого поранення дістав військовослужбовець, повідомила пресслужба обласної Національної поліції.

"Поліція працює на місці вибуху біля будівлі РТКЦ та СП у Павлограді. За попередньою інформацією, унаслідок вибуху невстановленого предмету поранення отримав чоловік", - сказано у повідомленні.

Відзначається, що повідомлення про надзвичайну подію надійшло до поліції близько 18:40. На місце негайно виїхали правоохоронці.

Поліцейські проводять відповідні слідчі дії. Деталі згодом.

 

 

Теги: #дніпропетровська #вибух

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