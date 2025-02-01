Інтерфакс-Україна
Події
22:20 01.02.2025

Зеленський про авіаудар РФ по інтернату в Суджі: це держава, яка позбавлена цивілізованості

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Президент України Володимир Зеленський засудив авіаудар російських військ по інтернату в м. Суджа Курської області (РФ), в результаті якого під завалами опинилися до 100 літніх людей, які готувалися до евакуації.

"Так воює Росія. Місто Суджа, Курська область, російська територія. Інтернат із цивільними, які готувались до евакуації. Російська авіабомба. Вони зруйнували будівлю попри те, що там були десятки цивільних. Росія так воювала десятиліття назад проти Чечні. Так само вони вбивали сирійців. Так само російські бомби руйнують українські будинки. І навіть проти своїх же цивільних російська армія використовує аналогічні методи", - написав глава держави в соцмережі X.

Зеленський зазначив, що Російська Федерація – "це держава, яка позбавлена цивілізованості".

"Це зло, яке не зупиниться саме по собі. Але якщо діяти сильно й рішучо, навіть Росію можна примусити зупинитись. І це потрібно зробити, щоб світ був убезпечений від російських бомб", - наголосив президент.

Як повідомлялося, російські війська завдали удару по школі-інтернату в Суджі, де утримувалися, зокрема, літні люди, 95 людей опинилися під завалами.

"З-під завалів чути стогін і крики людей. Нагадаю, що серед цих людей більшість літнього віку та лежачі. Силами військової комендатури зараз ведуться пошукові та рятівні роботи", - повідомив пресофіцер тимчасової військової комендатури на території РФ Олексій Дмитрашківський.

 

Теги: #суджа #зеленський

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