Працюємо, щоб залучити більше ресурсів партнерів для посилення повітряного щита України - Зеленський

Україна працює для того, щоб залучити більше ресурсів партнерів для посилення українського повітряного щита, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Захист від обстрілів – це абсолютний пріоритет. Багато чого ще треба зробити, але кожен наш партнер у світі, який цьому допомагає, є рятівником життя. І саме про це всім у світі зараз варто думати: про життя, про спільну роботу, про тиск на агресора й про наближення справжнього миру", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у суботу.

Він зауважив, що Росія миру не подарує, і до нього країну-агресора можна тільки дотиснути.