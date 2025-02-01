Інтерфакс-Україна
Події
10:09 01.02.2025

У Покровську внаслідок обстрілу зруйновано будівлю лікарні, пошкоджені пеританальний центр та психоневрологічний диспансер - МВА

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У Покровську внаслідок обстрілу зруйновано будівлю лікарні, пошкоджені будівля пеританального центру та психоневрологічного диспансеру, а також 8 житлових будинків, один - зруйнований, дістали поранення двоє цивільних, повідомила міська військова адміністрація.

"31.01.2025 року надійшло повідомлення про те, що 30.01.2025 орієнтовно о 16.30 дрон влучив в житловий будинок Покровська, в результаті чого сталася пожежа. Також вчора надійшло повідомлення про те, що 30.01.2025 о 22:00 стався обстріл північної частини Покровська, внаслідок чого зруйновано будівлю медзакладу. Інформація щодо постраждалих не надходила", - говориться у зведенні Покровської МВА у телеграм у суботу.

Повідомляється, що минулої доби стався обстріл центральної частини Покровська, внаслідок чого частково зруйнований один багатоквартирний будинок та вісім багатоповерхівок пошкоджено. Інформація щодо постраждалих не надходила. Також внаслідок обстрілу центральної частини пошкоджена релігійна споруда УПЦ МП, пошкоджено будівлю психоневрологічного інтернату та будівлю перинатального центру Покровської КЛІЛ. Інформація щодо постраждалих також не надходила.

"О 10:00 стався обстріл західної частини Покровська, внаслідок чого отримав поранення чоловік 1985 року народження. (…) О 18:30 внаслідок обстрілу північної частини Покровська отримала поранення місцева жителька 1966 року народження", - інформує МВА.

Теги: #покровськ #обстріл

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