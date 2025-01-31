В Україні відновлено комплексну послугу "єМалятко" – Мін’юст

Міністерство юстиції України, держпідприємство "Національні інформаційні системи", Міністерство цифрової трансформації та платформа "Дія" відновили роботу комплексної послуги "єМалятко", повідомляє пресслужба Мін’юсту.

"Батьки новонароджених знову можуть подавати заяви через заклади охорони здоров’я, центри надання адміністративних послуг, ДРАЦС чи за допомогою сервісу Дії", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Заззначено, що попри кібератаку та тимчасову недоступність реєстру працівники відділів ДРАЦС продовжували реєструвати народження дітей за стандартною процедурою.

Після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану громадян опрацьовано усі раніше створені заяви: в рамках послуги за цей період зареєстровано 1728 народжень.