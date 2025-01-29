Інтерфакс-Україна
Події
12:40 29.01.2025

Низка країн ЄС готові будувати фортифікації в Україні та готують нові санкції проти РФ – Порошенко

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Низка країн ЄС готові будувати фортифікації в Україні та готують нові санкції проти РФ – Порошенко
Фото: https://eurosolidarity.org/

Європейський союз готує новий пакет санкцій проти РФ до третьої річниці повномасштабного вторгнення в Україну, а низка країн-членів виявила готовність брати участь у будівництві фортифікаційних споруд, зокрема, в Дніпропетровській області, повідомив народний депутат України, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, який нині перебуває з візитом у Брюсселі.

"Окремо порушено питання про участь ЄС, окремих країн-членів ЄС, і ми отримали вже попереднє схвалення - хочу про це поінформувати українську владу - щодо спільної участі в будівництві ліній оборони, будівництві фортифікаційних споруд, наприклад, і в тому числі на кордоні Дніпропетровської області захистити Дніпро, захистити Україну, захистити наші кордони, поставивши там найкращі в світі фортифікаційні споруди з мінними полями добре облаштовані", - сказав Порошенко в коментарі журналістам.

Він повідомив, що команда "Європейської солідарності" взяла участь в підготовці спеціальної резолюції Європейського парламенту, яка буде присвячена річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Готується черговий, дуже важливий пакет санкцій, який також буде присвячений третій річниці вторгнення. Можемо розкрити, що там буде значне розширення санкцій проти тіньового флоту Росії, яким забезпечується російський експорт. Це створить додаткові труднощі і скоротить надходження валюти в РФ, що зробить Україну, Європу, США і світ сильнішими. Готуються нові санкції в енергетичній сфері, готуються нові секторальні санкції. І це все для того, щоб зробити нашу позицію сильнішою. Бо Путін розуміє тільки мову сили", – сказав політик.

За словами Порошенко, принцип "нічого про Україну без України" розширюється і для переговорів всередині партнерства НАТО.

Теги: #фортифікації #порошенко #єс

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