Події

16:45 22.11.2024

Затримано псевдомінера, який погрожував підірвати "Харківобленерго", якщо не скасують відключення світла

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У Харкові затримано 29-річного чоловіка, який двічі повідомляв про замінування будівлі обленерго, обидва повідомлення виявилися неправдивими.

"Чоловікові повідомлено про підозру за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, яке загрожує загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, якщо об’єктами завідомо неправдивого повідомлення стали критично важливі об’єкти інфраструктури, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 259 КК України)", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За даними слідства, 21 листопада, близько 13:00, фігурант написав лист на офіційну електронну пошту АТ "Харківобленерго", у якому повідомив, що будівля підприємства нібито замінована, і написав "не скасуєте вимкнення світла - злетите у повітря".

За пів години чоловік зателефонував на гарячу лінію "Харківобленерго" і повідомив про мінування.

"Це призвело до дезорганізації функціонування установи та безпідставного відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки зазначеного повідомлення", - зазначають в облпрокуратурі.

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Теги: #харків #облпрокуратура

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