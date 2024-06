Kormotech розпочав експорт на ринок Південної Кореї

Найбільший український виробник їжі для кішок і собак Kormotech розпочав експортувати свою продукцію на корейський ринок, повідомили в пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

Як уточнено в повідомленні, з 17 червня вироблені Kormotech бренди Optimeal і Club 4 Paws представлені на 12 корейських спеціалізованих інтернет-майданчиках.

Петфуд-ринок Південної Кореї на третьому місці серед країн Східної Азії, після Китаю і Японії у Східній Азії. У грошовому обсязі він утричі більший, ніж український. Частка продажу спеціалізованої їжі для котів і собак становить 50% на 50%.

"Унікальність південнокорейського ринку в тому, що 67% продажу petfood продукції відбувається саме через інтернет-канали. Це найбільший показник у світі, згідно зі звітами Euromonitor. Тож одним із викликів у співпраці з Південною Кореєю є набуття досвіду побудови та розвитку інтернет-продажу на преміальному та суперпреміальному ринку", - повідомив керівник стратегічного бізнес-напряму Україна, Молдова та Південно-Східна Азія в компанії Kormotech Едуард Бабенко.

Kormotech розпочав переговори з дистриб'ютором, корейською компанією Careside co. Ltd, минулого року, восени було підписано контракт про співпрацю. Наприкінці травня 2024 року дистриб'ютор отримав перші два контейнери сухого і вологого корму Optimeal і Club 4 Paws, а це близько 24 тонн продукції.

You Young Kook, СЕО корейської компанії Careside co. Ltd., очікує, що досвід на міжнародних ринках і ресурси допоможуть українському виробнику досягти успіху і на південнокорейському ринку.

"Їжа для домашніх тварин Kormotech містить високоякісні інгредієнти та проходить ретельний контроль якості. Це вагома перевага, особливо для вибагливих петперентів корейських тварин. Вражає те, як компанія постійно поглиблює свою експертизу в розумінні підходів до створення раціонів для домашніх тварин та їхнього впливу на здоров'я і якість життя чотирилапих. А головне, яких зусиль вона докладає для розвитку культури догляду та компаньйонства з домашніми тваринами", - зазначив You Young Kook.

За словами менеджера із розвитку експортних ринків Азії в компанії Kormotech Владислава Мазуркевича, супер преміальні та преміальні лінійки харчування для кішок і собак, які виробляє Kormotech, уже представлені на таких 12 e-commerce майданчиках Південної Кореї: Naver, Coupang, TM, WM, G-market, Auction, 11th St., Lotte On, Interpark, SSG, CJ on style, GS Shop.

"До кінця цього року хочемо розпочати співпрацю і з мережами зоомагазинів та ветеринарних клінік, щоб клієнти мали можливість подивитися на товар, оглянути його, так би мовити, відчути", - пояснив Мазуркевич.

За результатами 2023 року обіг Kormotech зріс на 22,5%, до $152 зі $124 млн у 2022 році. Співвідношення продажу за кордоном і в Україні в тоннах становить зараз 31% до 69% відповідно (у 2022 році було 28% за кордоном і 72% в Україні).

Найбільш динамічно бренди Kormotech зросли порівняно з торішнім обсягом продажів на ринках Румунії (+35%), Польщі (+11%) та Молдови (+11%). Минулого року компанія підписала контракти з партнерами з Малайзії, розпочала продаж у Фінляндії, активно розвивається на ринках Іспанії та Італії, розширивши свою присутність до 42 країн світу. На ринку України Kormotech зберіг лідерські позиції.

Kormotech — глобальна сімейна компанія з українським корінням, яка з 2003 року виробляє високоякісні корми для котів та собак під брендами Optimeal, Club 4 Paws, "Гав!", "Мяу!". Компанія має виробничі потужності в Україні та ЄС, з асортиментом понад 650 позицій. Kormotech – лідер в Україні, входить до топ-50 світових виробників харчування для тварин та ТОП-21 найбільш динамічних петфуд-брендів. Кінцевими бенефіціарами "Кормотех" є Олена та Ростислав Вовк.