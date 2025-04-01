Інтерфакс-Україна

Економіка

11:48 01.04.2025

Kormotech розглядає можливість розміщення виробництва сухих кормів у Румунії

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Kormotech розглядає можливість розміщення виробництва сухих кормів у Румунії

Провідний український виробник кормів для домашніх тварин Kormotech розглядає можливість розширення виробництва сухих кормів в країні або розміщення потужностей в Румунії, повідомив операційний директор Kormotech Ігор Параняк в інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"В Україні маємо дві фабрики – з виробництва вологих кормів потужністю 27 тис. тонн на рік і сухих кормів потужністю в 55 тис. тонн на рік. В Україні у 2023 році ми зробили модернізацію, розширення фабрики вологих кормів. Цей проєкт бюджетом EUR8,5 млн ми почали у 2022 році, тобто інвестували вже під час війни. Зараз працюємо над варіантом розширення виробництва сухих кормів. Розглядаємо два варіанти -  розширення в Україні, також погляди наші звернулися на Румунію", - повідомив Параняк.

Він наголосив, що Польща, Румунія та сусідні країни є стратегічними напрямами для продажу продукції Kormotech, саме тому в компанії розглядають Румунію як ще одну країну, де потенційно можуть розмістити свої закордонні виробничі потужності.

"Основний критерій (для пошуку майданчика - ІФ-У)  - вільні економічні зони, які пропонують хороші умови інвестування або повернення інвестицій, як у Литві, або зниження оподаткування, наприклад, не платити податок на прибуток якийсь певний період часу... Це ті умови, які ми розглядаємо насамперед перед тим, як приймати рішення. Окрім стимулюючих умов для розміщення виробництв, ми також бачимо, що в Румунії ми будемо зростати в продажах - ця країна у найближчому майбутньому буде нашим ключовим ринком. Тому, логічно, локальне виробництво може стати коротким шляхом до клієнтів, до збільшення їх лояльності", - розповів Параняк.

Як повідомлялося, Kormotech розпочав будівництво другого заводу  вологих кормів для тварин у Литві. Обсяг інвестицій - EUR60 млн, з яких EUR40 млн надано ЄБРР. Планова потужність нового заводу - 40 тис тонн, буде створено 200 робочих місць. Першу чергу планують запустити у другому кварталі 2026 року, всі чотири - до кінця 2028 року. Запуск цього виробництва дасть можливість наростити закордонні потужності випуску вологих кормів до 60 тис. тонн в рік.

"Зараз у нас введено в експлуатацію виробничі потужності (в Україні та ЄС) близько 100 тис. тонн. До кінця 2028 року плануємо наростити потужності у 2,5 раза - до 250 тис. тонн з можливим запуском нового заводу в Румунії", - повідомив Параняк.

Kormotech - глобальна сімейна компанії з українським корінням. З 2003 року виробляє високоякісне харчування для котів і собак під брендами Optimeal, Delickcious, Club 4 Paws, Гав!, Мяу! My Love. Має виробничі потужності в Україні та ЄС. Асортимент налічує понад 650 позицій.

Kormotech – лідер в Україні, входить у ТОП-50 світових виробників харчування для тварин і ТОП-20 найбільш динамічних петфуд-брендів. Реалізує до 46 країн світу продукцію своїх брендів та власних торгових марок партнерів.

Група компаній  Kormotech завершила 2024 рік із $162,7 млн обороту, що на 6,5% більше, ніж за 2023 році. Сумарно протягом минулого року продала 83 тис. тонн сухих та вологих раціонів для котів та собак, що в цілому майже на 7,5% перевищує показники 2023 року.

Теги: #kormotech

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