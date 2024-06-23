Економіка

14:08 23.06.2024

Обіцяні G7 та ЄС кошти Україні від російських активів не зменшують розміру українських претензій до РФ у судах - міністр юстиції

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Обіцяні G7 та ЄС кошти Україні від російських активів не зменшують розміру українських претензій до РФ у судах - міністр юстиції

Нещодавні рішення про перерахування Україні податків на доходи від російських активів і кредитів під майбутні доходи від російських активів, ухвалені відповідно ЄС і G7, не несуть ризиків для ініційованих Україною позовів до РФ у міжнародних судах і не зменшують суми необхідного відшкодування, заявив міністр юстиції України Денис Малюська.

"Йдеться про доходи, про відсотки, нараховані на російські активи. З точки зору країн G7 - це не російські гроші і це не українські гроші. Це просто прибуток, долю якого світ вирішить, і він не належить Росії", - пояснив він агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах науково-практичної конференції Нацбанків України та Польщі.

Малюська додав, що у зв'язку з цим з точки зору міжнародного права країнам G7 і ЄС не треба отримувати будь-якого дозволу України на ці операції.

"Вони досягли компромісу в рішенні, що це їхні кошти... Оскільки вони вирішили, що це в інтересах України, то, безумовно, вони не можуть не враховувати нашу позицію, але ми не маємо вирішального впливу на ці переговори", - додав він.

Як повідомлялося, у підсумковому комюніке Саміту країн "Великої сімки" (G7) 14 червня було заявлено, що країни G7 виділять Україні $50 млрд додаткового фінансування до кінця 2024 року на оборону, бюджет і відновлення за рахунок доходів від заморожених російських активів без шкоди для інших внесків.

"З метою підтримки поточних і майбутніх потреб України в умовах тривалої оборони від Росії G7 запустить кредити для прискорення надзвичайних доходів (ERA) для України, щоб надати Україні додаткове фінансування на суму близько $50 млрд до кінця року", - йдеться в документі.

Зазначалося, що це фінансування обслуговуватиметься і погашатиметься майбутніми потоками надзвичайних доходів, які виникають унаслідок іммобілізації російських суверенних активів, що перебувають у ЄС та інших відповідних юрисдикціях.

"Для цього ми працюватимемо над отриманням дозволу в цих юрисдикціях на використання майбутніх потоків цих надзвичайних доходів для обслуговування і погашення кредитів. Ми підтверджуємо, що згідно з усіма застосовними законами і нашими відповідними правовими системами суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими, допоки Росія не припинить своєї агресії і не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні. Ми зберігатимемо солідарність у нашому прагненні надати цю підтримку Україні", - наголошувалося в комюніке.

Декількома днями раніше глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на конференції з відновлення України в Берліні повідомила, що перші близько EUR1,5 млрд податків на доходи від заморожених російських активів будуть переведені Україні вже в липні, 90% від них підуть на оборону, 10% на відновлення.

Теги: #активи_рф

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