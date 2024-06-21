Економіка

11:36 21.06.2024

Запуск механізму кешбеку за програмою "Купуй українське" заплановано на початок вересня

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Запуск механізму кешбеку за програмою "Купуй українське" заплановано на початок вересня

Запуск механізму кешбеку в межах державної програми "Купуй українське" заплановано на початок вересня 2024 року, наразі триває робота над нормативним документом.

Як повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк у телеграмі, відповідні плани озвучила перша віцепрем'єр-міністерка економіки України Юлія Свириденко під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

"З виступу: на сьогоднішній день готуються оновлення до постанови по бронюванню. На наступному пленарному тижні очікуємо голосування закону про звільнення від мита та ПДВ щодо електрообладнання", - написав нардеп.

Що стосується кешбеку, то ідею опрацьовують, наразі складають нормативний документ і протягом місяця "вийдуть із ним". Запуск планується з початку 1 вересня.

Железняк також додав, що угода про надання кредиту США на $7,8 млрд "на підписанні".

"Премʼєром надісланий лист у Казначейство США щодо чотирьох траншів по $1,95 млрд. Щодо статусу перемовин по переліку реформ - премʼєр не дав відповідь", - написав нардеп.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський у лютому анонсував державну програму кешбеку "Купуй українське", що передбачає виплату компенсації частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні. Низка аналітичних центрів закликала владу відмовитися від ідеї кешбеку, зазначивши її реалізацію фінансово обтяжливою для бюджету і складною в адмініструванні.

Теги: #купуй_українське #кешбек

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