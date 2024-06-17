Економіка

18:23 17.06.2024

За підсумками швейцарського саміту створять Action plan імплементації Формули миру - Свириденко

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За підсумками швейцарського саміту створять Action plan імплементації Формули миру - Свириденко

За підсумками першого Глобального саміту миру буде створено спільний Action plan імплементації Формули миру за кожним з її пунктів, повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко під час сесії з продовольчої безпеки в рамках першого Глобального саміту миру.

Згідно з повідомленням Міністерства економіки, загалом на першому Саміті миру у Швейцарії було опрацьовано три пункти Формули миру: ядерна безпека, продовольча безпека та гуманітарний вимір - звільнення полонених і депортованих (військових і цивільних, дорослих і дітей). За іншими пунктами Формули миру робота триває.

Учасники панелі підтримали пропозиції України в розрізі продовольчої безпеки. Зокрема, до комюніке за підсумками першого Глобального саміту миру увійшов пункт, який передбачає, що глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва й постачання продуктів харчування. У зв'язку з цим наголошується на важливості забезпечення вільного, повного й безпечного торгового судноплавства, а також доступу до морських портів на Чорному та Азовському морях. Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти і цивільну портову інфраструктуру неприйнятні, зазначено в повідомленні. Продовольчу безпеку не можна використовувати як зброю, наголосило Мінекономіки.

Водночас Свириденко акцентувала на зусиллях країни щодо налагодження експортної логістики навіть в умовах війни.

"Блокада морських шляхів у Чорному морі, безпрецедентний стрибок міжнародних цін на пшеницю, замінування українських сільськогосподарських земель - прямі збитки від війни для сільського господарства величезні. Та навіть попри це ми змогли відновити експортну логістику та зберегти виробництво сільгосптоварів. Прогноз на цей рік покращується - 76,1 млн тонн зернових та олійних культур. Також здатність країни транспортувати товари є досить високою. У квітні Україна експортувала 9,6 млн тонн вантажів морським шляхом. Це дуже близько до показників лютого 2022 року", - зазначила Свириденко.

Водночас вона відзначила крихкість структури продовольчої безпеки, яка перебуває під загрозою через атаки Росії на інфраструктуру, сховища та енергетичну систему України.

Теги: #формула_миру #план #саміт_миру

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