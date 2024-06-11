Економіка

13:09 11.06.2024

Зеленський запросив обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для української енергетики

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Зеленський запросив обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для української енергетики
Фото: https://www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський закликав європейських партнерів надати Україні обладнання із зупинених європейських електростанцій і пряму фінансову підтримку для функціонування української енергетики.

"Нині Україна потерпає від найбільш деструктивної форми російського бачення енергетики - як зброї. Внаслідок ударів російських ракет і дронів уже знищено 9 гігават нашої потужності. При тому що пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 гігават. Тож половини тепер просто не існує", - заявив президент, виступаючи на відкритті конференції з відновлення України в Берліні.

"Але числа самі по собі не звучать. Що таке 9 гігават? Берлін - це майже 2 гігавати споживання. Мюнхен десь до 3 гігават. Ми вже втратили в рази більше генерацій, ніж обсяг енергії споживання у великих містах", - додав він, зазначивши, що 80% теплової генерації в Україні й третина гідрогенерації були просто знищені Путіним.

За словами Зеленського, "це ще не межа його терору, але ми маємо поставити межу і розпочати енергетичні відновлення. Ми маємо зробити все можливе і неможливе для того, щоб зберегти наявну генерацію і максимально відновити втрачену".

Це завдання важливе не лише з української перспективи, заявив президент.

Так, зауважив Зеленський, "Путін намагається ударами по Україні відточити практики знищення енергетичних об'єктів - від звичайних теплових електростанцій і дамб до таких елементів енергосистеми, як газові сховища й інтерконектори, що з'єднують нашу енергосистему з європейською, тому все відновлене, відремонтоване й захищене нині обладнання на українській території принесе подвійний результат".

"Воно служитиме Україні та Європі. Служитиме як основа - енергооснова протягом наступних десятиліть... Україна має всю природну основу для сучасної енергетики. Але без вашого (європейського - ІФ-У) кредитування та інвестицій ми не зможемо це реалізувати. І тут ідеться не про гранти, а про високоприбуткові інвестиції для ваших компаній. Про ринок для вашого обладнання. Про кредитні програми для ваших інститутів. Усе це разом із нами створить новий енергетичний фундамент. Щонайменше десятки тисяч нових робочих місць забезпечить і нам, і вам відчутне економічне зростання", - наголосив він.

У найближчій перспективі, наголосив Зеленський, "ми маємо реалізувати швидке і недороге відновлення всіх енергооб'єктів, які можна наразі відновити. До зими. Це так важливо. До зими. Протягом наступних трьох-чотирьох місяців".

"Ми знаємо, як це забезпечити. Від вас ми просимо обладнання з ваших, до речі, зупинених електростанцій і пряму фінансову підтримку. Це дасть змогу реагувати на ситуацію тут і зараз", - наголосив глава держави.

 

Теги: #берлін #енергетика #зеленський

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