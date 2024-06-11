Економіка

11:35 11.06.2024

Негода залишила без світла 125 населених пунктів у п'яти областях України - Міненерго

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Негода залишила без світла 125 населених пунктів у п'яти областях України - Міненерго

Через негоду знеструмлені приблизно 41 тис. абонентів у 125 населених пунктах Київської, Кіровоградської, Сумської, Чернігівської та Черкаської областей, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його щоденним оновленням у телеграмі у вівторок, тривають відновлювальні роботи.

За інформацією "ДТЕК Київські регіональні електромережі" у фейсбуці, станом на 9 ранку відключені 15 повітряних ліній 10 кВ і знеструмлені 254 трансформаторні підстанції в Бучанському, Обухівському, Броварському та Вишгородському районах області.

"Завершити аварійно-відновлювальні роботи і повернути світло у всі домівки клієнтів енергетики планують сьогодні до кінця дня, якщо не буде нових аварій через негоду", - зазначив мережевий оператор.

Окрім того, за даними Міненерго, у Житомирській області внаслідок падіння дерева під час грози пошкоджений газопровід низького тиску, відключено від газопостачання споживачів.

Водночас відключення е/е минулої доби сталися і через бойові дії. Зокрема у Харківській області внаслідок обстрілів росіян відключилася повітряна лінія обленерго, внаслідок чого знеструмилися підстанції та приєднані до них побутові споживачі.

У Донецькій області вночі внаслідок обстрілу території одного з енергетичних підприємств відключилися повітряні лінії обленерго. У результаті знижувалося виробництво електроенергії на місцевій вітроелектростанції.

 

Теги: #дтек #міненерго #енергетика

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