Рада фінстабільності ухвалила Стратегію з розвитку кредитування, НБУ підкріпив її перехідними вимогами до банків

Рада з фінансової стабільності 6 червня 2024 року схвалила Стратегію розвитку кредитування, ключовими завданнями якої є забезпечення фінресурсами відновлення енергоінфраструктури та стимулювання кредитного попиту оборонних підприємств, переробної та аграрної промисловості, а також бізнесу на деокупованих або наближених до фронту територіях, ідеться у пресрелізі Міністерства економіки в понеділок.

Члени Ради зійшлися на думці, що умови кредитування бізнесу та населення поліпшуються, зокрема рівень ставок за кредитами знижується, однак попит на них сегментований, а для низки галузей і регіонів присутні потужні воєнні ризики, які ускладнюють доступ до необхідних фінансових ресурсів.

"Реалізація заходів Стратегії відбуватиметься за двома фокусами: активізація кредитування пріоритетних напрямів в умовах воєнного стану та розвиток законодавчої бази для подальшого стимулювання ринкового кредитування", - пояснює пресслужба відомства.

Зі свого боку Нацбанк затвердив перехідні вимоги до банків для поступового запровадження нової структури капіталу та вимог до його достатності.

Як зазначив Мінфін, впровадження вищезазначеної Стратегії сприятиме розширенню доступу до кредитних ресурсів, розвитку підприємництва, залученню інвестицій, створенню нових робочих місць, а також поверненню українців з-за кордону.

Під час засідання члени Ради з фінансової стабільності розглянули системні ризики фінсектору, за результатами якої наголосили на збереженні макростабільності та продовженні економічного відновлення, завдяки "злагодженим зусиллям Національного банку та уряду, міжнародній фінансовій підтримці".

Голова Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний у колонці для видання "Економічна правда" зазначив, що головними завданнями Стратегії є підтримка фінансової стійкості оборонних підприємств та їхньої спроможності інвестувати в сучасні технології і розвиток виробничих потужностей, дотримання принципів відповідального кредитування, наявність чітких кредитних процедур і мінімізації юридичних ризиків, зниження кредитних ризиків через ширший доступ до інформації з держресурсів для кредиторів і застосування додаткових вимог до оцінювання позичальників, скорочення частки непрацюючих кредитів, упровадження принципів "зеленого" фінансування з винятками для підтримки кредитування військово-промислового комплексу та енергосектору..

Крім того, Стратегія передбачає посилений розвиток інфраструктури для малого та середнього бізнесу, з продуктами торговельного факторингу, фінансового лізингу та фінансування ланцюгів поставок, впровадження технологічних інновацій у фінпослугах для полегшення доступу до них і підвищення ефективності обслуговування клієнтів, а також - підвищення рівня фінансової грамотності, формування свідомого підходу населення і підприємців до користування фінпослугами.

Пишний наголосив, що для її реалізації НБУ зобов'язується й надалі підтримувати макростабільність і здійснювати регулювання сектору з урахуванням балансу між забезпеченням фінансової стабільності та розвитком кредитування, а Міністерство фінансів - стимулювати ризикоапетит держбанків до кредитування пріоритетних галузей і сфокусувати інструментарій держгарантій на кредитуванні проєктів на деокупованих або близьких до фронту територіях.

Своєю чергою Мінекономіки зосередиться на вдосконаленні механізмів держпрограм для певних пріоритетних галузей економіки та підприємств на територіях із високими військовими ризиками.

"Стратегія буде оприлюднена найближчим часом", - резюмував він.