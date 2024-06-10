Економіка

16:52 10.06.2024

"Укренерго" запровадило аварійні відключення для промисловості та населення в Харкові

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"Укренерго" запровадило аварійні відключення для промисловості та населення в Харкові

НЕК "Укренерго" змушена застосувати аварійні відключення енергопостачання промисловості та побутових споживачів Харкова.

"Причина - технічні ускладнення в магістральній мережі", - пояснила компанія в телеграмі в понеділок, додавши, що обмеження незначні.

Водночас можливі перерви в енергопостачанні критичної інфраструктури, попередила НЕК.

Як повідомлялося, на понеділок графіки погодинних відключень у регіонах мають працювати з 16:00 до 22:00.

Теги: #харків #відключення

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