"Укренерго" запровадило аварійні відключення для промисловості та населення в Харкові
НЕК "Укренерго" змушена застосувати аварійні відключення енергопостачання промисловості та побутових споживачів Харкова.
"Причина - технічні ускладнення в магістральній мережі", - пояснила компанія в телеграмі в понеділок, додавши, що обмеження незначні.
Водночас можливі перерви в енергопостачанні критичної інфраструктури, попередила НЕК.
Як повідомлялося, на понеділок графіки погодинних відключень у регіонах мають працювати з 16:00 до 22:00.