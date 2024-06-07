Економіка

13:53 07.06.2024

Розмови про дефіцит держбюджету-2025 передчасні, Мінфін шукає додаткові внутрішні джерела фінансування оборони - міністр

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Розмови про дефіцит держбюджету-2025 передчасні, Мінфін шукає додаткові внутрішні джерела фінансування оборони - міністр

Говорити про параметри дефіциту бюджету на наступний рік наразі надто зарано, вважає міністр фінансів Сергій Марченко, оскільки ключовим параметром, що його визначає, буде інтенсивність військових дій.

"З приводу дефіциту 2025-го року, знову ж таки, зараз передчасно говорити про параметри дефіциту, тому що ключовий параметр - наскільки інтенсивною буде війна в Україні", - сказав він на "Годині уряду" у Верховній Раді в п'ятницю.

Марченко також повідомив, що міністерство здійснює розрахунки і шукає найоптимальніший варіант перекриття бюджетної потреби на сектор оборони і безпеки.

"На сьогодні мені варто зазначити, що це питання ще не до кінця прораховано. Щойно у нас будуть відповідні ініціативи, ми до вас (Ради - ІФ-У) звернемося з відповідними пропозиціями. Знову ж таки, ці питання насамперед пов'язані із сектором безпеки та оборони", - пояснив він.

Міністр зазначив, що Україна отримала вже $11,8 млрд зовнішніх надходжень від партнерів із необхідних цього року $38 млрд. Щодо частини коштів, яка залишилася, він наголосив, що "всі запевнення щодо забезпечення цієї допомоги вже надійшли".

"Тобто у нас є розрахунок, що, якщо ми вчасно зможемо вирішити всі питання щодо реформ, ухвалити відповідні законопроєкти, ухвалити відповідні акти уряду, у нас кошти в обсязі $38 млрд надійдуть до кінця року, і це надасть нам змогу повністю закрити видатки соціально-гуманітарного спрямування", - вказав Марченко.

Як повідомлялося, Марченко наприкінці травня оцінив потреби в додаткових військових видатках держбюджету-2024 у $5 млрд, тоді як, на думку глави парламентського комітету з фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, "експертні прикидки, які лунають, що фактичний геп щонайменше вдвічі більший від поточних оцінок 200 млрд грн ($5 млрд), недалекі від істини".

Верховна Рада ухвалила закон "Про державний бюджет України на 2024 рік" із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.

За даними Мінфіну, загалом за січень-травень 2024 року до держбюджету надійшло 1074,8 млрд грн, зокрема до загального фонду - 775,4 млрд грн (із них грантова допомога лише 40,3 млрд грн замість 225 млрд грн за той самий період минулого року), тоді як касові видатки становили 1544,5 млрд грн, зокрема загального фонду - 1257 млрд грн.

Теги: #держбюджет #дефіцит

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