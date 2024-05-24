Економіка

17:33 24.05.2024

G7 визначить найефективніший варіант використання доходів від активів РФ, вважає глава Мінфіну Франції

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G7 визначить найефективніший варіант використання доходів від активів РФ, вважає глава Мінфіну Франції

Міністри фінансів G7 на зустрічі в Італії в п'ятницю спробують визначити, яка найбільш ефективна схема використання доходів від заморожених активів РФ, заявив глава Мінфіну Франції Брюно Ле Мер.

"Потрібно визначити найбільш переконливий і ефективний метод", - наводить його слова італійська газета "Соле - 24 оре".

Ле Мер подякував колезі зі США Джанет Єллен за те, що вона зайняла більш гнучку позицію щодо російських активів і тепер готова розглядати з колегами з G7 саме ідею використання доходів від активів, а не самі активи РФ.

"Давайте порівняємо пропозиції. Подивимося, яка з них найзручніша, найефективніша, яку з них можна найшвидше реалізувати", - додав французький міністр.

При цьому "Соле-24 оре" наголошує, що і у випадку із використанням на потреби України доходів від заморожених активів на рівні G7 залишаються невирішені технічні питання. Крім того, глави деяких центробанків усе ще скептично ставляться до таких планів.

Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер знову заявив, що залишається "багато питань" щодо пропозиції США. Він також наголосив, що не очікує, що вдасться домогтися конкретних рішень на п'ятничній зустрічі міністрів фінансів.

Глави Мінфіну країн G7 проводять зустріч цього тижня в Стрезі (Італія). Очікується, що вони вироблять набір варіантів дій, що стосуються використання доходів від російських активів, який представлять на саміті "сімки" в Італії 13-15 червня.

Однак, за словами джерел Bloomberg, багато ключових деталей можливих домовленостей все ще перебувають у стадії обговорення. Так, значна частина заморожених російських коштів перебуває в Бельгії в Euroclear: ЄЦБ і члени ЄС побоюються фінансових ризиків для нього, приміром, від позовів Росії або заходів Москви у відповідь.

Рада ЄС раніше цього тижня ухвалила постанову, згідно з якою доходи від заморожених російських активів, призначені для України, перераховуватимуть до бюджету Євросоюзу раз на два роки. Постанова набула чинності 23 травня, Рада додала її до чинних економічних санкцій ЄС щодо РФ.

Агентство пояснює, що від цього проєкту ЄС розраховує отримувати $5 млрд на рік. Якщо країни G7 дійдуть згоди щодо активів РФ, то вона, як очікується, замінить ініціативу ЄС.

Теги: #активи_рф #g7

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