Економіка

12:11 23.05.2024

Зниження активності СЕС через щільну хмарність не дозволило зменшити час застосування обмежень е/е - "Укренерго"

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Зниження активності СЕС через щільну хмарність не дозволило зменшити час застосування обмежень е/е - "Укренерго"

Щільна хмарність у більшості регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години, тому заходи обмеження споживання е/е діють у всіх регіонах України для промислових і побутових споживачів упродовж усієї доби, повідомила НЕК "Укренерго" у телеграм-каналі.

Згідно з повідомленням, диспетчерський центр "Укренерго" довів кожному обленерго ліміти споживання, у разі перевищення якого діють графіки погодинних відключень.

Наприклад, за даними гендиректора постачальника енергоресурсів YASNO Сергія Коваленка у дописі на фейсбук-сторінці, на четвер "Укренерго" визначило обсяги споживання, які дають змогу покрити 75% потреб киян і 87% потреб жителів Дніпропетровської області.

"Укренерго" також звертає увагу, що сьогодні аварійна допомога з трьох країн Європи (Румунії, Польщі, Словаччини) застосовується також і в денні години - з 09:00 до 17:00, хоча раніше застосовувалась вночі, вранці та ввечері. Зокрема, вчора її було активовано з 00:00 до 01:00 та з 21:00 до 22:00.

Крім того, за запитом оператора енергосистеми Польщі Україна з 11:00 до 16:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

Імпорт знизився порівняно із середою на 12% - до 13 990 МВт-год. Але його максимальна потужність в окремі години сягає понад 1500 МВт, що наближається до максимально дозволеної для імпорту в 1700 МВт.

Експорт тривалий час не здійснюється.

За даними НЕК, на ранок (переважно через бойові дії) без світла 418 населених пунктів.

Теги: #обмеження #електроенергія #сес

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