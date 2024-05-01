Економіка

19:06 01.05.2024

Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінює поточну ділову активність - НБУ

3 хв читати
Бізнес другий місяць поспіль позитивно оцінює поточну ділову активність - НБУ

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який розраховує Національний банк України (НБУ) за шкалою від 0 до 100, другий місяць поспіль тримається вище за нейтральний рівень, у квітні він підвищився ще на 0,3 пункту - до 52,3 пункту, повідомив регулятор у середу.

"Оптимістичні прогнози щодо міжнародного фінансування, налагодження логістичних ланцюгів, сезонне пожвавлення бізнесу та збільшення внутрішнього попиту, а також уповільнення темпів інфляції сприяли позитивним настроям респондентів усіх секторів у найближчій перспективі", - зазначається в публікації на сайті НБУ.

Водночас стримувальними чинниками залишаються пошкодження енергетичних об’єктів, збільшення витрат на логістику й оплату праці та брак кваліфікованих кадрів.

За інформацією Нацбанку, у квітні секторальні ІОДА були різноспрямованими: якщо у сфері послуг і у промисловості очікування покращилися, то у торговців і будівельників вони гірші, хоча й різною мірою.

Зокрема, у сфері послуг завдяки сезонному пожвавленню споживчого попиту, розширенню морського коридору та сповільненню темпів інфляції у квітні секторальний індекс зріс одразу на 2,5 пункту - до 53,1 пункту у квітні.

"Респонденти посилили свої прогнози стосовно зростання обсягів нових замовлень, наданих послуг, а також послуг під час їх виконання", - зазначив Нацбанк.

Секторальний індекс підприємств промисловості підвищився на 0,7 пункту - до 51,7 пункту. Зазначається, що опитані промисловці зберігають позитивний настрій завдяки налагодженню логістичних ланцюгів, стійкому споживчому попиту та уповільненню інфляції.

"Респонденти очікували на подальше збільшення обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень на продукцію, зокрема експортних. Водночас промисловці дещо посилили негативні оцінки щодо зменшення обсягів незавершеного виробництва, а також запасів сировини та матеріалів. Залишки готової продукції очікувалися на рівні попереднього місяця", - повідомляється в публікації.

У будівництві секторальний індекс у квітні становив 53,4 пункту, знизившись на 0,1 пункту з березня. Зазначається, що позитивний настрій респондентів пов'язаний із надходженням бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури, збільшенням внутрішнього попиту та сприятливими погодними умовами.

"Респонденти впевненіше очікували зростання обсягів будівництва, нових замовлень, закупівлі сировини та матеріалів, а також прогнозували збільшення закупівлі послуг підрядників, незважаючи на збереження негативних оцінок щодо їх доступності та вартості", - йдеться в публікації НБУ.

Торговці набагато сильніше послабили позитивні оцінки своєї ділової активності з урахуванням негативного впливу зростання витрат на логістику через блокування західного кордону: їхній секторальний індекс у квітні знизився до 51,8 пункту з 55,1 у березні.

"Торговельні компанії менш упевнено очікували на збільшення обсягів товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Респонденти зберегли позитивні прогнози щодо зростання вартості товарів, закуплених для продажу, та послабили оцінки щодо зменшення торговельної маржі", - прокоментував результати опитування НБУ.

Усі опитані очікували подальшого подорожчання власної продукції та послуг на тлі високих темпів зростання закупівельних цін.

Зазначається, що ситуація на ринку праці залишається нестійкою. Проте опитані регулятором представники галузі будівництва очікували незначного збільшення загальної кількості працівників, тоді як торговці погіршили свої оцінки і разом з іншими секторами прогнозували незначне скорочення персоналу.

НБУ уточнив, що щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 по 23 квітня. У ньому взяли участь 447 підприємств. Серед опитаних 45% - компанії промисловості, 28% - сфери послуг, 22,1% - торгівлі, 4,9% - будівництва; 31,3% респондентів - великі підприємства, 27,7% - середні, 40,9% - малі. При цьому 34,2% опитаних підприємств здійснюють експортні та імпортні операції, 10,3% - тільки експортні операції, 16,3% - лише імпортні операції, 39,1% не здійснюють зовнішніх економічних операцій.

 

Теги: #бізнес #очікування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:58 10.04.2024
Глава Мінфіну України сподівається на створення Business Advisory Council до червневого засідання платформи донорів

Глава Мінфіну України сподівається на створення Business Advisory Council до червневого засідання платформи донорів

12:28 09.04.2024
"Маніфест 42" закликає Зеленського продовжити мораторій на обшуки бізнесу із блокуванням його роботи

"Маніфест 42" закликає Зеленського продовжити мораторій на обшуки бізнесу із блокуванням його роботи

11:29 04.04.2024
Страховики України виступають за вирівнювання податкових умов ведення бізнесу

Страховики України виступають за вирівнювання податкових умов ведення бізнесу

17:30 01.04.2024
Бізнес у березні вперше за 5 міс. позитивно оцінив свої очікування - опитування НБУ

Бізнес у березні вперше за 5 міс. позитивно оцінив свої очікування - опитування НБУ

08:00 30.03.2024
Бізнес-спільноти звернулися до Зеленського із закликом провести ключові інституційні реформи

Бізнес-спільноти звернулися до Зеленського із закликом провести ключові інституційні реформи

09:38 20.03.2024
Директорка Держцентру зайнятості: Ситуація на ринку праці поступово стабілізувалася, бізнес відчуває потребу в працівниках

Директорка Держцентру зайнятості: Ситуація на ринку праці поступово стабілізувалася, бізнес відчуває потребу в працівниках

10:34 19.03.2024
Майже третина опитаних українців вважає розслідування порушень законів підприємцями як тиск на бізнес - соцопитування КМІС

Майже третина опитаних українців вважає розслідування порушень законів підприємцями як тиск на бізнес - соцопитування КМІС

14:45 07.03.2024
Складний процес заміни обов'язкового страхування вимагає продовження перехідного періоду закону "Про страхування" до кінця року

Складний процес заміни обов'язкового страхування вимагає продовження перехідного періоду закону "Про страхування" до кінця року

17:12 06.03.2024
Український ветеранський фонд розпочав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу

Український ветеранський фонд розпочав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу

15:36 04.03.2024
Український ринок готовий виробляти понад 1 млн дронів, держава викуповуватиме все, що зробить бізнес - Шмигаль

Український ринок готовий виробляти понад 1 млн дронів, держава викуповуватиме все, що зробить бізнес - Шмигаль

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Миколаїв просить у Кабміну та Верховної Ради дозволу спрямовувати на відновлення житла кошти з місцевого бюджету

"Українська біржа" заявляє про відсутність підстав позбавлення її ліцензії та готова юридично відстоювати свою правоту

Вартість завершення першого етапу валютної лібералізації оцінюють у $5,5 млрд

Зростання ВВП України за 3 міс.-2024 прискорилося приблизно до 4,5% - оцінка Мінекономіки

Кабмін продовжив чинний тариф на е/е для населення до 31 травня 2024 р.

ОСТАННЄ

Кількість переказів у NovaPay в I кв.-2024 зросла на 18%, транзакцій - на 24%

У "Метінвесті" очікують повернення на робочі місця 6-7 тисяч із 8 тисяч мобілізованих працівників

McDonald's планує розширення партнерських проєктів із АЗС

McDonald's готує оновлення ресторану поруч із вокзалом у Києві, шукає ділянку поруч із Львівським вокзалом

"Укрнафта" продовжила реалізацію пального жителям Харківщини за спеціальною ціною до кінця травня

Частка угод із купівлі житла на умовах розстрочки досягла 95% - група DIM

ЄБРР планує покрити до 50% ризику за новими сублізинговими договорами "ОТП Лізинг" на EUR80 млн

Доходи загального фонду держбюджету у квітні знизилися до 153,6 млрд грн

НБУ у вівторок зміцнив курс гривні на 15 коп.

НБУ завершує розробку законопроєкту про систему страхування воєнних ризиків в Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА