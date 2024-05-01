McDonald's готує оновлення ресторану поруч із вокзалом у Києві, шукає ділянку поруч із Львівським вокзалом

McDonald's готує оновлення ресторану на Вокзальній площі в Києві, а також шукає ділянку поруч із Львівським залізничним вокзалом, повідомив директор із розвитку McDonald's в Україні Віталій Стефурак в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що в низці великих міст - Київ, Дніпро або Одеса - заклади McDonald's розташовані поруч із залізничними вокзалами.

"Ми розглядаємо нові можливості розташування поблизу ключових вокзалів. Насамперед нас цікавить Львівський вокзал, однак це поки що лише напрям роботи, над яким працюємо", - сказав Стефурак.

Він також повідомив, що серед чотирьох ресторанів, оновлення яких заплановано цього року, є McDonald's на столичній Вокзальній площі.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні було відкрито 24 травня 1997 року в Києві.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого того ж року мережа налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни. Станом на весну 2024 року працює 101 ресторан.

За підсумками 2023 року збільшило виручку в 3,9 раза порівняно з попереднім роком, до 12,9 млрд грн, випливає з даних Opendatabot.

Згідно з фінансовими результатами за 2023 рік, чистий прибуток компанії становив 1,29 млрд грн проти збитку в 2 млрд грн у 2022 році.

Вартість активів "Макдональдс Юкрейн Лтд." становить 5,54 млрд грн, сума зобов'язань збільшилася у 2,3 раза - до 829,7 млн грн.

Кількість співробітників компанії у 2023 році зросла на 7% - до 9614 осіб.

McDonald's в Україні - партнер-засновник і найбільший корпоративний партнер Фонду Дім Рональда МакДональда в Україні.

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." є MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).