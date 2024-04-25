Майже три чверті роботодавців відчувають дефіцит кадрів і мають намір підвищити зарплату у 2024 р. - опитування ЄБА

Рівень заробітної плати у 2024 році планують підвищити 72% опитаних компаній, майже стільки ж компаній (74%) відчувають дефіцит кадрів, такими є результати дослідження ринку праці України від Європейської бізнес асоціації (ЄБА).

Згідно з опублікованими даними, 39% мають намір збільшити зарплату на 11-15%, а 28% - на 6-10%, тоді як про плани підвищення її на 16-20% - повідомили 13%, а вище 21% - 2%.

Уточнюється також, що дефіцит кадрів істотно зріс з осіннього опитування, коли на нього скаржилися 55% респондентів, при цьому сьогодні зовсім не відчувають його лише 7% опитаних, тоді як 17% відчувають частково.

У межах опитування 79% респондентів повідомили про підвищення зарплати 2023 року, 46% - про збільшення функціоналу та наймання нових працівників, 36% - про збільшення бюджетів на розвиток, навчання та утримання персоналу.

Крім того, 27% поінформували про підвищення бонусів і преміальних виплат, 10% респондентів повідомили про скорочення персоналу.

Щодо 2024 року, то учасники дослідження зазначили, що в компаніях заплановано збільшення рівня заробітної плати (72% респондентів), збільшення бюджетів на навчання та розвиток (39%), збільшення кількості працівників (35%), а також вихід на інші ринки та пошук нових партнерів (32%).

54% учасників дослідження зазначили, що в їхніх компаніях є можливість працювати дистанційно, але не для всіх категорій працівників. 28% респондентів говорять про те, що дистанційна робота можлива для всіх працівників і лише 17% повідомили про неможливість працювати дистанційно.

"Відповідно, спостерігається поступова динаміка повернення працівників в офіси. Для порівняння, у січні 2023 року лише 4% компаній не мали можливості дистанційної роботи", - констатують у ЄБА.

Також в асоціації додали, що 52% респондентів мають працівників за кордоном, але їхня частка не перевищує 5% від загального штату компанії, тоді як у 19% респондентів за кордоном перебувають 6-10% працівників.

Зазначається, що у 32% респондентів усі працівники компанії наразі проживають і працюють в Україні, що є вищим за показники попередніх періодів. Водночас, деякі компанії використовують формати тимчасових контрактів за кордоном, після завершення яких співробітники можуть повернутися в Україну.

Серед країн, де проживає найбільше співробітників компаній, було названо Польщу, Німеччину, Чехію, Румунію, Велику Британію, Іспанію, Ізраїль, Нідерланди, Словенію, Австрію, Норвегію, Бельгію, США, Швейцарію, Канаду, Латвію, Італію, Люксембург.

Наголошується, що 41% респондентів не планує повертати працівників до офісу найближчим часом, 12% зазначили, що незабаром компанія планує повертати всіх працівників до офісу, і 20% респондентів повідомили, що компанія має намір повертати не всі категорії працівників.

Відкривати вакансії в компаніях мають намір 67% учасників дослідження, при цьому 48% респондентів не планують змінювати кількість працівників у 2024 році, 26% збільшать штат на ≥5%.

Також 7% зазначили, що кількість працівників збільшиться на 6-10% і 5% респондентів написали, що в їхніх компаніях планується скорочення кількості працівників.

У дослідженні взяли участь 109 фахівців сфери управління персоналом (49% керівники департаменту, 24% менеджери середньої ланки, 26% топменеджмент, 3% молодший персонал), воно тривало з лютого до квітня 2024 року та охоплювало період серпень 2023 - квітень 2024 рр.

Понад 60% учасників цього дослідження представляють міжнародний бізнес. 50% компаній є представниками великого бізнесу, 43% середнього бізнесу і 7% малого бізнесу.