"ТК-Домашній текстиль" подовжила термін реалізації проєкту перенесення обладнання з Польщі до Чернігова, зокрема, через страйки поляків на кордоні

Компанія "ТК-Домашній текстиль" (ТК Group), що входить до групи "Текстиль-Контакт" (ТК Group), вимушено подовжила термін реалізації проєкту перевезення устаткування з придбаної непрацюючої фабрики в Польщі на свою фабрику в Чернігові та зазнала додаткових витрат, зокрема, через страйки на українсько-польському кордоні, повідомив керуючий партнер "ТК-Домашній Текстиль" Володимир Марценюк.

"Коли ми робили розрахунок, то визначили, що це буде 25 фур для перевезення обладнання. Але в результаті виявилося, що це 55 фур. Під час планування бюджету вартість перевезення з Польщі до Києва однієї вантажівки була $2-$2,2 тис. Ми встигли п'ять або сім машин перевезти за цією ціною, а потім нам довелося возити це все по $4-$6,5 тис. І додаткові витрати, які не були включені на початку проєкту, зокрема через страйк польських фермерів, становили близько $130 тис.", - розповів він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, додав Марценюк, якщо до початку страйків кожна машина приходила через дві-три доби, то тепер через 15-17 днів.

Серед причин перенесення терміну і зростання вартості проєкту він назвав також неможливість забронювати військовозобов'язаних фахівців, які мали поїхати в Польщу для демонтажу і перевезення обладнання.

"Тоді нам довелося шукати польські сервісні компанії, які це роблять, але втричі дорожче. І ми не змогли швидко це робити, бо в польській компанії нам виділили лише вісім співробітників, а наймати ще одну бригаду в іншої компанії дорого. Тому так збільшилася кількість необхідних фур для перевезення", - пояснив він.

При цьому складнощі виникли і через те, що поляки, які брали участь у демонтажі, побоювалися приїзду в Україну для монтажу, а документація на обладнання 1998-2018 року випуску часто відсутня.

За словами Марценюка, на сьогодні перевезення обладнання практично завершується.

Як повідомлялося, восени 2023 року власник групи "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський повідомив про купівлю текстильного комбінату в Польщі для перенесення його устаткування в Україну для розширення власного виробництва тканин у Чернігові та про плани завершити операцію до кінця року.

Первісну вартість проєкту він оцінив у $1,4 млн з планованим створенням до 80 нових робочих місць.

Реалізація проєкту надасть змогу компанії збільшити втричі випуск тканини - до 1 млн погонних метрів на місяць. Також заплановано виробляти тканину завширшки 220-260 см, яку не випускають зараз в Україні, але яка має попит у США та Європі.

"Текстиль-Контакт" - найбільша торгово-виробнича група на ринку легкої промисловості України, заснована 1995 року. Об'єднує весь спектр послуг текстильної промисловості - від сировини і ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C.

До складу активів групи входять 12 швейних і текстильних фабрик (зокрема фабрики "ТК Домашній текстиль" у Києві, Чернігові, Одесі, Тернополі та взуттєва у Чигирині).

"ТК-Домашній текстиль" - лідер із виробництва тканин, домашнього текстилю, дитячого асортименту в Україні. У портфелі активів - одна з небагатьох в Україні оздоблювальна фабрика з випуску бавовняних тканин у Чернігові.