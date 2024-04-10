Економіка

17:18 10.04.2024

"ТК-Домашній текстиль", що входить до ТК Group, розпочала виробництво взуття на фабриці в Черкаській області

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"ТК-Домашній текстиль", що входить до ТК Group, розпочала виробництво взуття на фабриці в Черкаській області

Компанія "ТК-Домашній текстиль", що входить до групи компаній "Текстиль-Контакт" (ТК Group), на придбаній взуттєвій фабриці в Чигирині (Черкаська обл.) почала новий для групи напрям - випуск широкого асортименту взуття, повідомив керуючий партнер "ТК-Домашній Текстиль" Володимир Марценюк.

"Згідно з цим проєктом, який було запущено місяць тому, ми починаємо новий для нас напрям - виробництво взуття. Ми купили фабрику потужністю до 20 тис. пар взуття на місяць, яка не працювала під час коронавірусу, війни...Безумовно, специфіка тут своя, але взуття - це теж легка промисловість, швачки, схоже обладнання. Тобто, не в іншу галузь пішли", - розповів він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі на фабриці вже працюють 40 осіб. Випущено перші 2 тис. пар взуття. До середини осені цього року заплановано довести чисельність працівників до 100 осіб, а випуск взуття - до 15 тис. пар на місяць.

"Випускаємо взуття дитяче, чоловіче, жіноче, від капців до "лабутенів", - уточнив Марценюк.

Відповідаючи на запитання, чому компанія вирішила увійти в цей сегмент легкої промисловості, Марценюк розповів, що група давно співпрацює з міжнародними гуманітарними місіями ООН, які формують набори текстильної продукції для передання переселенцям і біженцям в Україні, і включають до них, зокрема, взуття.

При цьому він наголосив, що "ТК-Домашній текстиль" перебуває у вищих рейтингах в ООН за надійністю виконання контрактів, перемагає в тендерах і з 2014 року співпрацює з гуманітарними місіями.

"Але з початком повномасштабної війни ми змушені були займатися і питанням взуття, тому що його стали включати до цих наборів. І це складна тема, тому що ми завжди залежимо від підрядників, постачальників...Тому задумалися над тим, що частка взуття доволі велика в цьому наборі, і з урахуванням того, що взуття - недешева штука, вирішили, що можемо ризикнути і увійти в цей бізнес", - розповів Марценюк.

Він не назвав суми запланованих інвестицій у проєкт, зазначивши, що компанія лише почала інвестувати, і наразі складно оцінити масштаби.

"Ми поки що не фахівці в цій галузі, тому найняли фахівців, які нам допомагають у цьому розібратися. Але знадобиться рік для того, щоб оцінити всі ризики і стати в цій галузі професіоналами", - сказав Марценюк, додавши, що компанія вже почала брати участь у взуттєвих виставках.

"Текстиль-Контакт" - найбільша торгово-виробнича група на ринку легкої промисловості України, заснована 1995 року. Наразі представляє холдинг, що об'єднує весь спектр послуг текстильної промисловості - від сировини і ниток до готових рішень для клієнтів B2B, B2G, B2C.

До складу активів групи входять 12 швейних і текстильних фабрик (зокрема фабрики "ТК-Домашній текстиль" у Києві, Чернігові, Одесі, Тернополі та взуттєва в Чигирині).

"ТК-Домашній текстиль" - лідер із виробництва тканин, домашнього текстилю, дитячого асортименту в Україні. У портфелі активів - одна з небагатьох у країні оздоблювальна фабрика з випуску бавовняних тканин у Чернігові.

Теги: #текстиль_контакт #марценюк #тк_домашній_текстиль

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