Економіка

16:54 08.04.2024

Фінкомітет Ради рекомендував доопрацьований законопроєкт Кабміну про реформу БЕБ - Гетманцев

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Фінкомітет Ради рекомендував доопрацьований законопроєкт Кабміну про реформу БЕБ - Гетманцев

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує парламенту ухвалити за основу оновлений законопроєкт №10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ), який уряд доопрацював після його первісного подання, повідомив голова комітету Данило Гетманцев у понеділок.

За словами заступника голови комітету Ярослава Железняка (фракція "Голос"), "за" було подано 17 голосів.

Як зазначив Гетманцев, нова редакція законопроєкту на повторне перше читання передбачає добір і подання на розгляд прем'єр-міністра України не більше ніж двох кандидатур на посаду директора БЕБ, а також перші строки для незалежних оцінок (аудитів) ефективності діяльності БЕБ (проведення оцінювання здійснює комісія після завершення першого і третього року на посаді директора БЕБ).

Запропоновано також запровадити доопрацьований механізм атестації працівників БЕБ, строк проведення якої не може перевищувати 12 місяців з дня призначення на посаду директора БЕБ у порядку, передбаченому законопроєктом.

Крім того, документ передбачає формування новопризначеним директором дисциплінарної комісії.

Як зазначив Железняк, доопрацьовану версію законопроєкту, як і раніше, не було погоджено з партнерами та не враховано зауваження бізнесу, зокрема Ради підприємців при президентові України.

"Коротше, мені здається, вони "обманюють" на кожному кроці нас і партнерів чисто, щоб уже руку не збивати", - написав нардеп у телеграм-каналі.

Як повідомлялося, 21 лютого профільний парламентський комітет рекомендував парламенту ухвалити за основу законопроєкт №10439, однак 23 лютого Рада його не підтримала: за було подано 222 голоси за необхідних 226.

Раніше цей законопроєкт розкритикували численні бізнес-асоціації. Зазначалося, що документ не було погоджено з міжнародними партнерами, він декларував перезавантаження Бюро через рік після війни.

Крім цього, за словами глави Центру протидії корупції Віталія Шабуніна і Железняка, законопроєкт №10439 зберігав контроль Офісу президента над БЕБ.

Теги: #гетманцев

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