Економіка

13:25 30.03.2024

Графіків аварійних відключень немає, погодинні обмеження діють у Харківській області

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Графіків аварійних відключень немає, погодинні обмеження діють у Харківській області

У п'ятницю до кінця доби було скасовано графіки аварійних відключень у всіх шести областях - Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Запорізькій, де їх застосовували під час вечірнього максимуму навантаження через мережеві обмеження та недостатність локальної генерації внаслідок пошкодження електростанцій атаками РФ, повідомило Міністерство енергетики.

У його повідомленні в телеграм-каналі у суботу зазначено, що на ранок графіки аварійних відключень не застосовуються ніде, а погодинні відключення діють тільки в Харківській області для 120 тис. абонентів, причиною чого є значні пошкодження ударами РФ обладнання НЕК "Укренерго" і, як наслідок, неможливість передати необхідний обсяг електроенергії.

Як зазначив в ефірі телемарафону "Єдині новини" голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький, ситуація в Харкові залишається складною, відновлювальні роботи тривають.

"Сьогодні диспетчерський центр "Укренерго" також ввів обмеження в цій області. Вони менші, ніж учора, оскільки вихідні, але зберігаються. Також дещо обмежено електропостачання промисловості в Дніпропетровській області, зокрема в Криворізькому енерговузлі. У Хмельницькій та Одеській областях сьогодні обмежень немає", - описав ситуацію голова системного оператора.

За інформацією Міненерго, наразі дефіциту електроенергії в енергосистемі немає, вона працює збалансовано. Там додали, що вчора за запитом Польщі до енергосистеми України постачали електроенергію з 12:00 до 15:00 години.

Унаслідок атаки БПЛА в ніч на суботу аварійно вимикалося обладнання на одній із підстанцій на Одещині, внаслідок чого короткостроково без світла залишалися близько 70 тис. споживачів.

Крім того, у Дніпропетровській області через стан мереж відключалися високовольтні лінії - без електропостачання залишалися побутові споживачі, промисловість, залізниця, де було зафіксовано збої в русі поїздів. Протягом пів години всі споживачі були заживлені.

Загалом за добу енергетики відновили електропостачання приблизно для 151 тис. споживачів, зокрема всіх знеструмлених через негоду. Зокрема, заживлено близько 18 тис. домогосподарств, знеструмлених унаслідок несприятливих погодних умов у Кіровоградській області.

 

 

Теги: #енергетика #міненерго #укренерго

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