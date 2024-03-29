Економіка

19:04 29.03.2024

Нинішня магічна реальність має враховувати перспективи того, що так може бути не завжди, - глава Мінфіну

2 хв читати
Нинішня магічна реальність має враховувати перспективи того, що так може бути не завжди, - глава Мінфіну

Міністр фінансів Сергій Марченко закликає бути готовими до можливого погіршення макростабільності у другому півріччі 2024 року - в 2025 році.

"Ситуація з макростабільністю досить проста: є гроші - є стабільність, немає грошей - немає стабільності", - сказав він на організованому виданням NV форумі "Європейський шлях України. Діалоги про майбутнє".

Міністр уточнив, що Україна нині на половину своїх потреб залежить від партнерів.

"Якщо говорити про показники ВВП, курсової динаміки, цінової динаміки - в нас усе дуже стабільно. Іноді занадто стабільно, як з точки зору Міністерства фінансів. Ми ці меседжі постійно доносимо нашим колегам із Національного банку. Ми хочемо, щоб наша нинішня магічна реальність враховувала перспективи того, що так може бути не завжди. І нам, можливо, потрібно зараз уже думати, готуватися, що на нас чекає у другому півріччі 2024 року, що на нас чекає у 2025 році", - наголосив Марченко.

Він констатував, що зараз важко дається кожен долар додаткової допомоги.

"Це означає лише одне - що ми маємо цю реальність прийняти, тому що хоч би як переконливо ми аргументували, що в нас ситуація тільки погіршується або, як мінімум, не стає кращою - це недостатній аргумент для того, щоб наші партнери сказали, що ми готові підтримувати вас фінансово так довго, як це потрібно", - пояснив міністр.

За його словами, Мінфін думає, як можна збільшити ступінь самостійності й бути готовими до ситуації, коли Україна не отримуватиме достатньо коштів.

Марченко додав, що хоча в березні бюджет отримав рекордні з початку війни $9 млрд зовнішньої допомоги, цьому передували січень-лютий, коли вона надходила лише в обсязі 10% від необхідної та виникли питання щодо ліквідності.

"Тому ще є багато того, над чим треба попрацювати. І, знову ж таки, я не збираюся говорити, що в нас усе погано або ситуація погіршуватиметься. Я просто кажу, що реальність змушує нас шукати й інші способи збалансувати наші бюджетні потреби, не тільки розраховуючи на міжнародну підтримку", - підсумував Марченко.

Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування EFF із МВФ, якщо 2023 року зовнішнє фінансування становило $42,5 млрд, а цьогоріч його прогнозують на рівні $38,1 млрд, то наступного року очікується його скорочення до $22,9 млрд у разі збереження високих потреб України у видатках.

Теги: #марченко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:35 15.03.2024
Україна очікує засідання Ради директорів МВФ щодо 3-го перегляду EFF 21 березня - міністр фінансів

Україна очікує засідання Ради директорів МВФ щодо 3-го перегляду EFF 21 березня - міністр фінансів

12:51 27.12.2023
Мінфін чекає від Міноборони та Генштабу на інформацію щодо необхідності дофінансування мобілізації з II кв.-2024

Мінфін чекає від Міноборони та Генштабу на інформацію щодо необхідності дофінансування мобілізації з II кв.-2024

12:31 27.12.2023
Україна за підсумками реструктуризації євробондів у 2024 р. може повернутися на ринок зовнішніх запозичень у 2025-2026 рр. - глава Мінфіну

Україна за підсумками реструктуризації євробондів у 2024 р. може повернутися на ринок зовнішніх запозичень у 2025-2026 рр. - глава Мінфіну

11:53 27.12.2023
Україна у 2023 р. залучила понад $42 млрд зовнішнього фінансування на покриття дефіциту держбюджету

Україна у 2023 р. залучила понад $42 млрд зовнішнього фінансування на покриття дефіциту держбюджету

14:14 21.12.2023
Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

09:01 08.11.2023
Очільник Мінфіну закликає зосередитися на створенні фінансових умов для перелому воєнної кампанії

Очільник Мінфіну закликає зосередитися на створенні фінансових умов для перелому воєнної кампанії

12:48 13.10.2023
Протидія війні є найголовнішим викликом - міністр фінансів України на відкритті зборів МВФ і СБ

Протидія війні є найголовнішим викликом - міністр фінансів України на відкритті зборів МВФ і СБ

17:13 11.10.2023
Україна отримала ще $1,2 млрд грант США - Марченко

Україна отримала ще $1,2 млрд грант США - Марченко

13:01 12.09.2023
Мінфін України хоче підвищити ефективність використання зовнішнього фінансування

Мінфін України хоче підвищити ефективність використання зовнішнього фінансування

00:15 12.09.2023
Другий перегляд програми EFF із МВФ, як і раніше, очікується в жовтні - глава Мінфіну

Другий перегляд програми EFF із МВФ, як і раніше, очікується в жовтні - глава Мінфіну

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста

РФ останніми атаками вибила 10-12% наявної в березні потужності генерації е/е - директор ЦДЕ

Експорт українським морським коридором за 7 міс. сягнув 33,8 млн тонн - Кубраков

Торгівля має бути взаємовигідною для сільгоспвиробників у Польщі та Україні - заява Шмигаля і Туска

Прямі збитки українських ритейлерів через війну сягають майже $2,5 млрд - дослідження

ОСТАННЄ

Шмигаль: Енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста

ЄБА просить розширити визначення територій активних бойових дій для податкових пільг

Вирішити проблеми на українсько-польському кордоні допоможе спільний митний контроль - Верещук

"Укрнафта" отримала 138 тонн добового дебіту нафти після інтенсифікації видобутку на одному з західних родовищ

Посівна-2024 випереджає на 8,3% минулорічну - посіяно 476,7 тис. га ярих

РФ останніми атаками вибила 10-12% наявної в березні потужності генерації е/е - директор ЦДЕ

Експорт українським морським коридором за 7 міс. сягнув 33,8 млн тонн - Кубраков

Українсько-польські переговори аграрних асоціацій - є розуміння щодо широкої низки продуктів, щодо зерна рішення немає

Ранній кінець опалювального сезону заощадить до 500 млн куб. м газу

Пропозиція про реструктуризацію євробондів України, ймовірно, міститиме норму про часткове списання боргу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА