Нинішня магічна реальність має враховувати перспективи того, що так може бути не завжди, - глава Мінфіну

Міністр фінансів Сергій Марченко закликає бути готовими до можливого погіршення макростабільності у другому півріччі 2024 року - в 2025 році.

"Ситуація з макростабільністю досить проста: є гроші - є стабільність, немає грошей - немає стабільності", - сказав він на організованому виданням NV форумі "Європейський шлях України. Діалоги про майбутнє".

Міністр уточнив, що Україна нині на половину своїх потреб залежить від партнерів.

"Якщо говорити про показники ВВП, курсової динаміки, цінової динаміки - в нас усе дуже стабільно. Іноді занадто стабільно, як з точки зору Міністерства фінансів. Ми ці меседжі постійно доносимо нашим колегам із Національного банку. Ми хочемо, щоб наша нинішня магічна реальність враховувала перспективи того, що так може бути не завжди. І нам, можливо, потрібно зараз уже думати, готуватися, що на нас чекає у другому півріччі 2024 року, що на нас чекає у 2025 році", - наголосив Марченко.

Він констатував, що зараз важко дається кожен долар додаткової допомоги.

"Це означає лише одне - що ми маємо цю реальність прийняти, тому що хоч би як переконливо ми аргументували, що в нас ситуація тільки погіршується або, як мінімум, не стає кращою - це недостатній аргумент для того, щоб наші партнери сказали, що ми готові підтримувати вас фінансово так довго, як це потрібно", - пояснив міністр.

За його словами, Мінфін думає, як можна збільшити ступінь самостійності й бути готовими до ситуації, коли Україна не отримуватиме достатньо коштів.

Марченко додав, що хоча в березні бюджет отримав рекордні з початку війни $9 млрд зовнішньої допомоги, цьому передували січень-лютий, коли вона надходила лише в обсязі 10% від необхідної та виникли питання щодо ліквідності.

"Тому ще є багато того, над чим треба попрацювати. І, знову ж таки, я не збираюся говорити, що в нас усе погано або ситуація погіршуватиметься. Я просто кажу, що реальність змушує нас шукати й інші способи збалансувати наші бюджетні потреби, не тільки розраховуючи на міжнародну підтримку", - підсумував Марченко.

Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування EFF із МВФ, якщо 2023 року зовнішнє фінансування становило $42,5 млрд, а цьогоріч його прогнозують на рівні $38,1 млрд, то наступного року очікується його скорочення до $22,9 млрд у разі збереження високих потреб України у видатках.