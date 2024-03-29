Економіка

11:42 29.03.2024

Експорт українським морським коридором за 7 міс. сягнув 33,8 млн тонн - Кубраков

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Експорт українським морським коридором за 7 міс. сягнув 33,8 млн тонн - Кубраков

Створений Військово-Морськими силами Збройних сил України морський коридор через Дунай із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 33,8 млн тонн вантажів, що перевищує показники роботи в рамках "зернової ініціативи", повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) Олександр Кубраков.

"За сім місяців українським коридором було експортовано 33,8 млн тонн товарів. Це перевищує обсяг експорту за рік роботи "зернової ініціативи", - написав він у соціальній мережі X.

Уточнюється, що з портів Великої Одеси було відправлено 1,14 тис. суден до 40 країн світу.

Із 33,8 млн вантажів, перевезених українським морським коридором, 23,1 млн тонн припадало на продукцію українських аграріїв. Водночас за рік роботи "зернової ініціативи" було експортовано 33 млн тонн сільськогосподарської продукції, зазначив Кубраков.

Як повідомлялося, в лютому експорт з України морським коридором сягнув рекордних 8 млн тонн. У середині березня заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Юрій Васьков повідомив, що українським морським коридором від початку роботи пройшло понад 1 тис. суден, якими перевезено вже майже 31 млн тонн.

Після отримання необхідних дозволів з боку ВМС ЗСУ коридор почав працювати цілодобово.

Теги: #морський_коридор

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