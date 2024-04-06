Економіка

10:22 06.04.2024

Експорт українським морським коридором досяг 36 млн тонн

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Експорт українським морським коридором досяг 36 млн тонн

Створений Військово-морськими силами Збройних сил України морський коридор із серпня 2023 року забезпечив експорт майже 36 млн тонн вантажів, повідомив віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) Олександр Кубраков.

"Понад 36 мільйонів тонн вантажів експортовано українським морським коридором із серпня 2023 року. Це вище за показники Зернової ініціативи за рік існування", - написав Кубраков у фейсбуці в суботу.

За його словами, 195,7 тис. т було навантажено на найбільше з тих, що заходили після повномасштабного вторгнення в українські порти, судно CAPTAIN LEONIDAS під прапором Панами в порту "Південний". Довжина судна становить 300 метрів, ширина - 50 метрів, дедвейт - понад 203 тис. т.

Із серпня 2023 року Українським морським коридором пройшло вже 1,286 тис. суден, які експортували 25 млн т агропродукції до країн Азії, Африки та Європи. В очікуванні на підхід до Чорноморських портів перебувають 135 суден, які мають експортувати ще 4 млн т вантажів.

"Команда Міністерства докладає багато зусиль для забезпечення стабільного руху експорту морським транспортом і виходу на показники до 2022 року", - написав Кубраков, наголосивши, що український коридор є ефективним логістичним шляхом, ритмічна робота якого - результат спільних зусиль держави, Об'єднаних Сил Оборони та всієї морської інфраструктурної команди.

 

Теги: #експорт #морський_коридор

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