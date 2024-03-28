Економіка

14:03 28.03.2024

Шмигаль за результатами українсько-польських урядових консультацій: Розуміємо, як будемо рухатися

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Шмигаль за результатами українсько-польських урядових консультацій: Розуміємо, як будемо рухатися

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що міжурядові консультації з Польщею сприятимуть врегулюванню проблемних питань.

"Сьогодні ми провели черговий раунд українсько-польських урядових консультацій. Україна і Польща - стратегічні союзники. Маємо чітко розуміти, наскільки значущою є взаємна підтримка, і потенціал нашої співпраці. Обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес у нашій співпраці. Приділили велику увагу складним темам: ситуація на кордоні та торгівля в агросекторі. Розуміємо, як будемо рухатися", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, Україна очікує від Польщі конкретних відповідей на запропоновані кроки.

"Уже більшу частину з них виконано. Очікуємо на заборону Єврокомісією транзиту та експорту з Росії та Білорусі товарів, а також на узгодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску", - додав він.

Шмигаль наголосив, що стратегічні відносини передбачають взаємну довіру і відкритість, здатність до діалогу і компромісу.

"Розраховуємо, що сьогоднішні консультації принесуть результат, і ми знайдемо шляхи врегулювання проблемних питань", - підсумував він.

 

Теги: #польша #шмигаль

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