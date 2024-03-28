Економіка

07:15 28.03.2024

Барселона з 1 квітня знову підвищує туристичний податок

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Барселона з 1 квітня знову підвищує туристичний податок

Барселона з 1 квітня підвищує туристичний податок, тепер за тижневе перебування в готелі 5* туристи повинні будуть заплатити майже 44 євро на людину крім вартості розміщення, повідомляють іспанські ЗМІ.

Як уточнюється, в місті діє кілька різних зборів для туристів, які підсумовуються. Так, регіональний податок залежить від типу розміщення: для п'ятизіркових готелів він становить 3,5 євро на добу, для чотиризіркових готелів - 1,7 євро, для приватного житла, знятого через Airbnb - 2,25 євро, для інших об'єктів - 1 євро.

Крім регіонального податку діє ще міський, який постійно підвищується. У квітні 2023 року він зріс із 1,75 до 2,75 євро, а з 1 квітня 2024 року його підвищать ще раз, до 3,25 євро.

Для пасажирів круїзних суден також діє спеціальний податок. Якщо вони проводять у місті менше 12 годин, то платять 3 євро, а якщо більше - 2.

Сумарно після підвищення з 1 квітня постояльцям готелю 5* у Барселоні доведеться заплатити 6,75 євро за добу перебування в місті, 4* - майже 5 євро. Постояльці квартир платитимуть 5,5 євро. Ті, хто прибуває в місто на круїзних суднах на один день, платитимуть 6,25 євро.

Влада Барселони заявила, що підвищення туристичних податків спрямовано на залучення в місто більш "якісного" туризму. Зараз щорічно сюди приїжджають близько 32 млн туристів на рік, багато з яких - на круїзних лайнерах.

"Наша мета більше не масовий, а якісний туризм, який збільшує доходи міста. Показники турпотоку допандемійного 2019 року в Барселоні вже перевищено, але не за кількістю туристів, а за доходом від туризму", - заявив заступник мера міста Хайме Колбоні.

У 2024 році туристичні збори мають принести Барселоні 100 млн євро, які спрямують на поліпшення транспортної інфраструктури міста, включно з дорогами, громадським транспортом та ескалаторами.

 

 

Теги: #туризм #барселона #збір #іспанія

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