Окупанти влучили в інфраструктуру ПСГ, на постачання газу споживачам це не вплине

Російські окупанти під час обстрілу території України поцілили в наземну інфраструктуру одного з підземних газосховищ (ПСГ), і вона тепер потребує відновлення, однак критичних наслідків для забезпечення роботи газосховища немає і на постачання палива українським споживачам це не вплине, повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

"Внаслідок вранішньої ворожої атаки на заході України сталося влучання в наземну інфраструктуру одного з підземних сховищ газу Укртрансгаз - Оператор газосховищ України і було пошкоджене технологічне обладнання. Наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків згідно зі сценаріями ПЛАС — Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій", - написав Чернишов на своїй сторінці у фейсбуці в неділю.

"Критичних наслідків для забезпечення роботи ПСГ немає, адже газ знаходиться на значній глибині. Пошкоджена частина наземної інфраструктури потребуватиме відновлення, проте ми маємо достатньо резервних потужностей. Атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. Всі номінації замовників послуг зберігання та бронювання потужностей також продовжують виконуватися в повному обсязі. Ситуація під контролем наших спеціалістів та всіх задіяних служб", - додав він.

Раніше Чернишов повідомив, що внаслідок ранкової російської повітряної атаки РФ зазнали пошкоджень об'єкти групи "Нафтогаз" на заході України, не уточнивши деталей. "Попередньо - без постраждалих", - написав глава "Нафтогазу".

Як розповіли в "Укренерго", ранкова ракетна атака істотно не вплинула на роботу української енергосистеми.