Економіка

19:45 19.03.2024

NovaPay за перший місяць продав облігацій на 200 млн грн

1 хв читати
NovaPay за перший місяць продав облігацій на 200 млн грн

Клієнти міжнародного фінансового сервісу NovaPay придбали облігації його "дочки" "НоваПей Кредит", які просуваються на ринок як альтернатива банківським депозитам, на суму 200 млн грн за перший місяць із початку їх продажу.

Як повідомила компанія у вівторок, покупцями виступили 500 клієнтів.

"NovaPay став першою приватною компанією в Україні, яка у воєнний час випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією. Водночас NovaPay першим на ринку запровадив можливість купити власні цінні папери через свій мобільний застосунок", - наведено в релізі твердження фінансового директора Ігоря Приходька.

Як повідомлялося, 20 лютого NovaPay оголосив про початок продажу облігацій. Зазначалося, що їх можна придбати на термін від одного до 12 місяців на суму від 1000 грн. Ставка при вкладеннях на 1, 2 і 3 місяці становить 16% річних, 6 місяців - 17% річних і 12 місяців - 18% річних.

Емітент раніше заявляв, що має намір активно використовувати випущені облігації в угодах РЕПО на терміни від місяця до року, створивши зручну альтернативу депозитам, і запустити їх вторинний ринок.

Теги: #облігаціі #novapay

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:04 05.03.2024
"НоваПей Кредит" у лютому розмістила два випуски облігацій у ПФТС на 200 млн грн

"НоваПей Кредит" у лютому розмістила два випуски облігацій у ПФТС на 200 млн грн

10:29 20.02.2024
NovaPay запускає продаж облігацій

NovaPay запускає продаж облігацій

23:57 14.02.2024
NovaPay у 2023 р. збільшило кількість транзакцій на 31% зі зростанням їхньої суми на 41%

NovaPay у 2023 р. збільшило кількість транзакцій на 31% зі зростанням їхньої суми на 41%

13:10 14.12.2023
Ми очікуємо великого обігу облігацій - фіндиректор NovaPay про облігації "НоваПей Кредит"

Ми очікуємо великого обігу облігацій - фіндиректор NovaPay про облігації "НоваПей Кредит"

16:32 13.12.2023
NovaPay планує у 2025 році мати 3 млн постійних клієнтів

NovaPay планує у 2025 році мати 3 млн постійних клієнтів

13:07 13.12.2023
NovaPay заявила про запуск мобільного застосунку

NovaPay заявила про запуск мобільного застосунку

11:10 31.10.2023
NovaPay встановила 500 власних POS-терміналів у відділеннях "Нової пошти"

NovaPay встановила 500 власних POS-терміналів у відділеннях "Нової пошти"

11:31 20.09.2023
"НоваПей Кредит" здійснює третій випуск облігацій на 100 млн грн

"НоваПей Кредит" здійснює третій випуск облігацій на 100 млн грн

18:51 18.07.2023
"НоваПей Кредит" здійснить два випуски облігацій на 200 млн грн

"НоваПей Кредит" здійснить два випуски облігацій на 200 млн грн

12:07 26.05.2023
Оператор NovaPay в I кв.-2023 збільшив чистий прибуток майже в 3,4 раза до I кв.-2022

Оператор NovaPay в I кв.-2023 збільшив чистий прибуток майже в 3,4 раза до I кв.-2022

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НБУ в понеділок знизив курс гривні на 19 коп. - до нового мінімуму

Тарифи на зберігання газу в ПСГ України залишаться незмінними до 1 квітня 2025 р. - "Нафтогаз"

Рахункова палата: війна, пожежі та вирубка дерев завдали Україні збитків майже на 23 млрд грн

Мінекономіки оцінює зростання ВВП України за 2 міс.-2024 у 3,6%

ЄС виділить 1-й транш Україні за Ukraine Facility наступного тижня - єврокомісар

ОСТАННЄ

Європейська Рада не має єдиної думки щодо обмеження української агропродукції під час продовження Автономних торговельних заходів - ЗМІ

Кількість резидентів "Дія.City" сягнула 900

Верховний Суд залишив чинним рішення про стягнення з екскерівників Платинум Банку 1,48 млрд грн - ФГВФО

Arricano Real Estate PLC викуповує свої акції у Dragon Capital для введення нового акціонера

ОГХК почала продавати титанову сировину до Італії, Іспанії, Німеччини, системно розширює географію експорту - керівництво

На одній із ТЕС у понеділок виникла пожежа - Міненерго

"Автомагістраль-Південь" візьме участь у будівництві аеропорту поруч із Бухарестом

Майже третина опитаних українців вважає розслідування порушень законів підприємцями як тиск на бізнес - соцопитування КМІС

У ВР зареєстровано законопроєкт про прив'язку акцизного податку на тютюнові вироби до євро

Голова польської LPP відкинув звинувачення про прихований бізнес із РФ

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА